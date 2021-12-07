Boğaziçi kampüsüne alınmayan Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa etti

T24 Haber Merkezi

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa etti.

3 Aralık’ta mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne alınmayan Yeldan , “Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğü'ne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Yeldan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmamasına öğrenciler, akademisyenler, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tepki göstermişti.

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Erinç Yeldan Boğaziçi kampüsüne alınmadı

Yeldan'ın istifasına karşın Kadir Has Üniversitesi'nin internet sitesindeki akademik kadro bölümünde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak hâlâ Prof. Dr. Erinç Yeldan görünüyor.