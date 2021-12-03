Boğaziçi Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Erinç Yeldan Boğaziçi kampüsüne alınmadı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı. Yasağın Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği emriyle geldiğini belirten Yeldan, kampüse alınamamasını "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğü'ne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Kampüse girişinin yasaklandığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Yeldan, şu notu düştü:

“1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğü'ne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum.”

Akşener'den tepki: Utanç verici

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Yeldan'ın Boğaziçi kampüsüne alınmamasına tepki gösterdi. Akşener, paylaşımında şunları söyledi:

"Erinç Hoca, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanımızdır... Böyle bir değerimizin emeğiyle mezun olduğu okula alınmaması, utanç verici. Akademinin üzerine vesayetin gölgesini düşüren bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız."

CHP'li Özel: Boğaziçi Kayyumluğu, akademinin yüz karası bir pozisyon almaktadır

Yeldan'ın Boğaziçi kampüsüne alınmamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in paylaşımında şu ifadeler aldı:

"Boğaziçi Kayyumluğu, saygın akademisyenleri, mezunları kampüse almayarak, 21. yüzyılda akademinin yüz karası bir pozisyon almaktadır. En köklü üniversitelerimizden birinin geldiği durum içler acısıdır. Yapılacak ilk seçimde tek adam gidecek rektörler göreve seçimle gelecek."

"Kişiye özel giriş yasaklarını kabul etmiyoruz!"

Boğaziçi Dayanışması ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeldan'a destek verdi. Üniversite yönetimine tepki gösteren Boğaziçi Dayanışması şu açıklamayı yaptı:

"Erinç Yeldan, sosyal medyadan direnişimizi desteklediği için üniversiteye alınmadı. Akademisyenler, özel güvenliğe kendilerini neden içeri aldıklarını sorunca, "Hoca olduğunuz için almak zorundayız." cevabını aldı. Kamusal alanımıza kişiye özel giriş yasaklarını kabul etmiyoruz!"