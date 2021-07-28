Prof. Dr. Erhan Erkut Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığından çekildi: Üniversitenin göstereceği adaylara tam destek vereceğim

Prof. Dr. Erhan Erkut, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığından çekildiğini duyurdu. Erkut, "Üniversitenin göstereceği adaylara tam destek vereceğim" açıklamasını yaptı.

Erkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçeriden adaylar belirlenirken benimle ilgili bir mesajın verilmemiş olması benim tamam/devam kararım için yeterlidir. Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığından çekiliyorum. Üniversitenin göstereceği adaylara tam destek vereceğim" ifadesini kullandı.

Erhan Erkut sitesinden de şu duyuruyu paylaştı:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde altı aydır yaşanan üzücü durumu çok sıkı takip etmekte ve elimden geldiğince destek olmaya çalışmaktayım. En son yaşanan gelişmeler sonrası rektörlük başvurusu yapacağımı açıkladım ve ilk rektör adayı oldum. Ardından üniversitenin seçim sürecini başlattığını sevinerek öğrendim. Aldığım karar ve ilk aday olmamla ilgili Boğaziçi Üniversitesi akademik ve idari kadrosuna 17 Temmuz 2021’de beş sayfalık bir açıklama mektubu yolladım. Bu mektupta aday olmaktaki asıl hedefimi yazdım ve adaylık için olmazsa olmaz şartım olan Boğaziçi’nin desteğinin altını çizdim. Bu mektubun kısaltılmış bir versiyonu olan bu yazıda ise adaylık ile asıl hedefimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Her şeyden önce Boğaziçi’nin onurlu ve tutarlı direnişini, vazgeçmeyişini tebrik ediyorum. Mücadelenin çok boyutlu olduğunun farkındayım. Çok zor olduğunu da biliyorum. Uzun bir yolun başında olunduğunu da. Ama hedef çok önemli ve “Boğaziçi” fedakârlığı hak eden bir değer.

Aday olma kararını kendi kendime vermedim. Beni ilk cesaretlendiren çok saygı duyduğum bir rektör oldu. Sonra BÜ’de tanıdığım birkaç akademisyen ile görüştüm. Eski ve şimdiki dernek başkanları ile görüştüm. Bir Boğaziçi eski rektörü ile görüştüm"

Erkut kimdir?

Erkut, 1975 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde 1980 Boğaziçi Endüstri Bölümü'nden muzun oldu. 1992, 1994 ve 1996’da Boğaziçi Endüstri Mühendisliğinde (her seferinde bir dönem) bordrolu görev yaptı.

Kanada’da Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde çalıştı

2005-2008 arasında Bilkent’te dekanlık, 2008-2013 arasında Özyeğin’de kurucu rektörlük, 2014 sonrasında ise MEF’de rektör yardımcılığı yaptı. Gezi Parkı protestolarına verdiği destek nedeniyle istifaya zorlanarak rektörlük görevinden alınan eski Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut’un üniversitedeki öğretim üyeliği görevine de son verilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekâleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.

TIKLAYIN | Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı