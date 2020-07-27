Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni aşı açıklaması: 2 milyon doz aşı ürettik

Türkiye'de Koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü açıklayan ancak açıklamaları ile kamuoyunda tartışmalara neden olan Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

"Fareler gelecek"

Aşı çalışmalarına devam ettiğini, son olarak test için ABD'den gelecek hayvanları beklediğini söyleyen Prof. Dr. Ovalı, "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak testler için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş Koronavirüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ovalı, 23 Nisan'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" demişti.

Sağlık Bakanı'nın tepkisini çekmişti

Prof. Dr. Ovalı daha önce de yaptığı açıklamada, "Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" demiş ve bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yeniden gündem olan Ovalı, 15 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet'imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

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