Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması: Eylülde klinik testlere başlamayı amaçlıyoruz

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor, amaç eylülde klinik testlere başlamak" ifadelerini kullandı

Koronavirüs'e karşı yaklaşık 3 aydır aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilgilendirme: İlk partide 2 milyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç eylülde klinik testlere başlamak.

Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir anti-antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz pre-print olarak yayınlandı."