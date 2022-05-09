Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Binlerce hektar, orman işgalcilerine satılabilir

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Cumhurbaşkanı kararı ile orman sınırları dışına çıkarılan orman alanlarının satışının mümkün olabileceğini ifade etti.

Twitter hesabından Resmi Gazete kararını yorumlayan Tolunay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya aykırı olarak Orman Kanunun Ek 16. Maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan orman alanlarının artık satışı da mümkün. 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7394 sayılı Kanun bu satışın önünü açıyor. Binlerce hektar orman işgalcilerine satılabilir."

TIKLAYIN | Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Cumhurbaşkanı kararı ormanları işgal edenlere ceza değil ödül veriyor