Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Cumhurbaşkanı kararı ormanları işgal edenlere ceza değil ödül veriyor

Cumhurbaşkanı kararı ile bazı alanların orman dışına çıkarılmasını yorumlayan Prof. Dr. Doğanay Tolunay "Ormanları işgal edenlere ceza değil ödül” dedi.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, Resmî Gazete'de 5 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kastamonu ve Manisa illerinde bazı orman alanları orman dışına çıkarıldı. "2018 yılına kadar işgal edilmiş, üzerinde konutlar inşa edilmiş orman alanlarının orman dışına çıkarılmasının önü açılmıştır. Bu durum açıkça Anayasaya aykırıdır" diyen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bu kararla ormanları işgal edenlerin cezalandırılması gerekilirken, ödüllendirildiğine dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, 16. maddenin bir torba kanun içinde 19 Nisan 2018 tarihinde Orman Kanununa eklendiğine vurgu yaparak maddeyi şu şekilde aktardı:

"Bu madde ile 'bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir” hükmü getirilmiştir. Ancak Orman Kanununa eklenen bu madde açıkça Anayasa’nın 169. Maddesine aykırıdır. Çünkü 169. Madde ile 31.12.1981 tarihinden önce orman vasfını yitiren alanların orman dışına çıkarılabileceği açıklanmıştır. Kamuoyu tarafından 2-B olarak bilinen uygulamalar aslında bu kapsamdadır ve 2-B uygulamaları ile bugüne kadar 626 bin hektar orman alanı orman dışına çıkarılmıştır“

Orman Kanunu Ek 16. Madde ile orman niteliğini kaybetmiş alanların orman dışına çıkarılması için belirlenen tarihin 1981'den 2018 tarihine çekildiğini belirten Tolunay, “Başka bir ifadeyle 2018 yılına kadar işgal edilmiş, üzerinde konutlar inşa edilmiş orman alanlarının orman dışına çıkarılmasının önü açılmıştır. Bu durum açıkça Anayasaya aykırıdır. Diğer yandan ormanı işgal edenlerin cezalandırılması yerine ödüllendirilmesi anlamına da gelmektedir. Ek 16. Maddenin oluşturduğu bir diğer risk de işgal edilmemiş olsa da yerleşime uygun orman alanlarının da taşlık, kayalık denilerek orman dışına çıkarılmasının önünü açmasıdır“ ifadesini kullandı.