Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hong Kong’da yapılan bir çalışmada Biontech aşısının Sinovac’a göre çok daha yüksek antikor yaptığı yayınlandı. Gerçi aylardır bildiğimiz, söylediğimiz durumun bir teyidi. Bundan, Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum-bulaştırmayı da önlüyor." ifadesini kullandı.

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