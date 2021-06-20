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Koronavirüs

Hong Kong'da araştırma: BioNTech aşısının antikor yanıtı Sinovac'tan daha güçlü

20 Haziran 2021 11:48

Hong Kong'da yapılan bir araştırma, Koronavirüs'e karşı BioNTech'in geliştirdiği aşıyı olanlarda Sinovac aşısını olanlara göre daha fazla antikor oluştuğu tespit edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Hong Kong'da yapılan araştırmada BioNTech ve Sinovac aşılarının oluşturduğu antikor seviyeleri karşılaştırıldı. İki aşıdan birini olan toplam 1000 kişideki antikor seviyelerine bakıldı.

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Araştırma bulguları, BioNTech aşısının, Sinovac'a kıyasla daha yüksek antikor yanıtı oluşturduğunu gösterdi. Hong Kong Üniversitesi'nden epidemiyolog Prof. Benjamin Cowling, Sinovac aşısı olanların üçüncü bir hatırlatma dozuna ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Endonezya'da da bu hafta bir açıklama yapan yetkililer, Sinovac aşısı olan 350'den fazla sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığını, bazılarının ağır geçirdiğini duyurmuştu.

 

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