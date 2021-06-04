Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüs'le en sık temas eden sağlık personelinden başlayarak tek doz Biontech/Pfizer aşısı gecikmeden yapılmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs'le en sık temas eden sağlık personelinden başlayarak tek doz Biontech/Pfizer aşısı gecikmeden yapılmalı" düşüncesini dile getirdi.

"İnaktif aşılar güvenli aşılardır, ancak oluşturduğu bağışıklık mRNA aşılarına göre daha düşüktür "

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşılar güvenli aşılardır, ancak oluşturduğu bağışıklık mRNA aşılarına göre daha düşüktür ve daha erken yetersiz hale gelir. Bahreyn’de yüksek aşılama oranına rağmen ciddi bir vaka artışı olunca, 2 doz Çin aşısı (Sinopharm; Coronavac gibi inaktif aşı) olanlara 6 ay sonra bir doz Biontech/Pfizer aşısı uygulanması kararı aldı. Etkinliği daha az olan aşıyı daha etkin bağışıklığa gereksinim duyan sağlık personeli ve 65 yaştan büyük kişilere uygulayan bizim gibi ülkelerde virüsle en sık temas eden sağlık personelinden başlayarak tek doz Biontech/Pfizer aşısı gecikmeden yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, İsrail ve Bahreyn'in aşılama verilerini karşılaştırdı. Unutmaz, "İsrail, nüfusunu mRNA aşılarıyla aşıladı salgın tamamen bitti, Bahreyn Çin aşıları yaptı salgında hâlâ pikteler" değerlendirmesini yapmıştı.

TIKLAYIN | Prof. Dr. Unutmaz: İsrail, nüfusunu mRNA aşılarıyla aşıladı salgın tamamen bitti, Bahreyn Çin aşıları yaptı salgında hâlâ pikteler