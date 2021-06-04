Prof. Dr. Unutmaz: İsrail, nüfusunu mRNA aşılarıyla aşıladı salgın tamamen bitti, Bahreyn Çin aşıları yaptı salgında hâlâ pikteler

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, İsrail ve Bahreyn'in aşılama verilerini karşılaştırdı. Unutmaz, "İsrail, nüfusunu mRNA aşılarıyla aşıladı salgın tamamen bitti, Bahreyn Çin aşıları yaptı salgında hâlâ pikteler" değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşılamada 2 ülke: 1. İsrail, nüfusunun %60’ını mRNA aşıları (ör. Biontech) ile aşıladı, salgın tamamen bitti (vaka sayıları sağda). 2.Bahreyn, ise nüfusunun yaklaşık %60’ına Çin aşıları yaptı-ama salgında hâlâ pikteler. Bundan dolayı, dün 3.doz Biontech yapmaya başladılar..." ifadesini kullandı.