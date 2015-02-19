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Prof. Adem Sözüer'den iç güvenlik paketi yorumu: Molotof, bonzai ve vandalizm zaten suç!

‘Cezalar artabilir. Ancak Güvenlik Paketi ile kolluk kuvvetlerine vali, kaymakam, hâkim ve savcı yetkisi verilmesin!’

19 Şubat 2015 14:08

Yürürlükteki TCK ve CMK'nın mimarlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ceza yasasını yetersiz görerek, yeni iç güvenlik paketini destekleyenler için mevcut yasadan bazı maddeler paylaştı. Sözüer, sözü edilen fiillerin zaten suç olduğunu belirterek, “Cezalar artabilir. Ancak Güvenlik Paketi ile kolluk kuvvetlerine vali, kaymakam, hâkim ve savcı yetkisi verilmesin!” dedi.

samanyoluhaber.com’da yer alan habere göre, güvenlik paketinin anayasaya aykırı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Adem Sözüer, paketteki yetkilerle kayıplara, işkenceli günlere geri dönüleceğini vurguladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Sözüer, Molotof, bonzai, vandalizm gibi durumların zaten suç olduğunu belirterek, “Cezalar artabilir. Ancak Güvenlik Paketi ile kolluk kuvvetlerine vali, kaymakam, hâkim ve savcı yetkisi verilmesin!” diye konuştu. Ayrıca suçun karşılığının adil ceza, etkin infaz olduğunu vurgulayan Sözüer, “Bu devletin görevi, adalet ve hukukun gereği. İntikamı meşru görürsek hukuk değil vahşet toplumu oluruz.” dedi.

Öte yandan Twitter üzerinden mevcut ceza kanunundan da bazı maddeler de gösteren Sözüer, kanunda polis ve jandarmanın zor ve silah kullanma yetkisini paylaştı. Sözüer mevcut yasadan alıntılar yaparak şöyle devam etti: “Molotof TCKya göre silahtır! Kullanılıp; tehlike doğurmak suç! Mala zarar vermek suç! Öldürmesi suç! 2911 Sayılı Kanun: Gösteri ve Yürüyüşe Molotof, sopa, demir vs. ile katılım yasak, yüzü kapatmak suç. Polis ve jandarmanın, kendinin veya başkasının canına, malına saldırıya karşı zor, silah kullanma yetkisi var. İşte yetkiler!”

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