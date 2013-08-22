Prison Break oyuncusu Miller: Eşcinselim

'Prison Break' dizisiyle tanınan Wentworth Miller eşcinsel olduğunu açıkladı. Ünlü aktör, Rusya’daki bir film festivalinden aldığı daveti de ülkedeki eşcinsel karşıtı yasalar nedeniyle reddetti.

ABD’de yayınlanan 'Prison Break' dizisiyle ünlenen Wentworth Miller, ilk kez resmi olarak eşcinsel olduğunu açıkladı.

Rusya’daki Petersburg Uluslararası Film Festivali’ne davet edilen Miller, festival direktörü Maria Averbakh’a yazdığı mektupla gündeme geldi. Miller mektubunda “Bir eşcinsel olarak bu daveti reddetmeliyim” sözleriyle festivale katılmayacağını açıkladı. Rusya’nın uyguladığı homofobik yasaların kabul edilemez olduğunu belirten Miller, “Benim gibi eşcinsel insanların toplumdan dışlandığı bir ülkeye gitmem mümkün değil. Eğer yasalar değişirse o zaman gelmeyi düşünebilirim” ifadesini kullandı.

41 yaşındaki televizyon yıldızının 2007’de eşcinsel olduğu öne sürülmüştü. Ancak Miller, iddiaları yalanlamıştı. Miller’ın eşcinsel olduğunu açıklaması ve Rusya’ya karşı aldığı tavır büyük bir çoşkuyla karşılandı.

Wentworth Miller, son olarak Chan-wook Park’In yönettiği 'Stoker' filminin senaryosunu yazmıştı.