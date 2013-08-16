Rusya'da eşcinsellik karşıtı yasayı savunan atletten geri adım

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, ülkesi Rusya'daki eşcinsellere yasaklar getiren yeni kanunları savunan atlet Yelena İsinbayeva, yanlış anlaşıldığını belirterek her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu ifade etti.

“İngilizce benim ana dilim değil ve belki de bu yüzden dün söylediklerim yanlış anlaşılmış olabilir” diyen Isibayeva, “Söylemek istediğim şey insanlar ziyaretçi olarak bulundukları ülkenin kurallarına saygı duymalı” şeklinde konuştu.

Eurosport'ta yer alan hebere göre, "tüm atletlerin görüşlerine saygı duyduğunu" ifade eden dünya sırıkla atlama şampiyonu, "eşcinsellere karşı uygulanan bütün ayrımcılıklara karşı olduğunu" da söyledi.

İsinbayeva, eşcinsellere destek vermek için tırnaklarına gökkuşağı renklerini süren atlet Green-Tregaro'yu eleştirerek "Milletimiz için endişeliyiz çünkü biz kendimizi normal ve standart olarak kabul ediyoruz" demişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iki altın Olimpiyat madalyası, 28 dünya rekoru ve dünya şampiyonluğu olan 31 yaşındaki Rus atlet, ülkesinin eşcinsellere yönelik politikasını şu sözlerle savunmuştu:

"Rusya'da erkekler kadınlarla, kadınlar erkeklerle birlikte olur. Bu tarihten gelen bir şey, Rusya'da bu tarz problemleri hiç yaşamadık, gelecekte de yaşamak istemiyoruz."

"Herkesin kendi yaşamı, kendi kararı, kendi duyguları var, buna karışamam. Yalnızca diğer insanların görebileceği şekilde bir ilişkiyi doğru bulmuyorum."

"Biz Ruslar, belki Avrupalılardan veya başka ülkelerdeki diğer insanlardan farklıyız. Kendi kanunlarımız var ve herkes bunlara saygı duymak zorunda. Bu benim şahsi görüşüm."

Rusya'da 18 yaşının altındakilere eşcinsellikle ilgili bilgi sağlayan kişilerin ağır para cezasına çarptırılmasını öngören yasa, Haziran ayında yürürlüğe girdi.

Şampiyonada gökkuşağı

İsveçli yüksek atlamacı Emma Green-Tregaro, Rusya'da yapılan 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın Çarşamba günkü turuna tırnaklarını gökkuşağı renklerine boyayarak gelmişti.

28 yaşındaki atlet buna protesto denemeyeceğini, yine de düşündüklerini anlatmak için iyi bir yöntem olduğunu savundu.

İsinbayeva, elde ettiği 28 dünya rekoru başarısının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2010'da Gençlik Olimpiyat Elçisi olarak görevlendirilmiş, komite onun için "gençliğe örnek olacak bir atlet" demişti.

İngiliz heptatlon yarışçısı Lousie Hazel da, İsinbayeva'nın eşcinselliğe ilişkin söylemleri nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsinbayeva'ya karşı tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

2010 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları şampiyonu Hazel, İsinbayeva'nın görüşünü şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşıladığını ifade ederek, elçilik görevinin tekrar düşünülmesi çağrısında bulundu.

800 metrede gümüş madalya kazanarak Rusya'daki yeni yasal düzenlemeye dikkat çekmek için ödülünü eşcinsellere adayan, ABD'li atlet Nick Symmonds da İsinbayeva hakkında "Bu kadar genç, sürekli seyahat eden eğitimli bir kadının zamanının bu kadar gerisinde olmasına aklım ermiyor" dedi.

Symmonds "Çoğu atlet için eşcinseller tartışma konusu bile değildir. İnandığımız eşitliğin önemli bir parçasıdır." diye konuştu.