Rus atletlerden Putin'e 'eşcinsellik' tepkisi

Rusya'da yürürlüğe giren ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan kanun, iki kadın Rus atlet tarafından podyumda protesto edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcular siyasi motifli eylemleriyle de ilgi odağı oluyorlar.

4 x 400 metre bayrak yarışında altın madalyalarını almak üzere podyuma çıkan Tatyana Firova ve Şeniya Rişova, ülkelerinde bir süre önce yürürlüğe giren ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yeni düzenlemeyi öpüşerek protesto ettiler.

800 metre erkeklerde gümüş madalya kazanan ABD’li atlet Nick Symmonds, madalyasını eşcinsel arkadaşlarına adadığını açıklamıştı.



İsveçli yüksek atlamacı Emma Green-Tregaro, turuna tırnaklarını gökkuşağı renklerine boyayarak gelmişti. Gökkuşağı bayrağı, eşcinsel hareket tarafından kullanılmıyor. Emma Green-Tregaro bu eylemi nedeniyle Uluslararası Atletizm Federasyonu'ndan (IAAF) kınama cezası almıştı.



Rus atlet Yelena İsinbayeva, "Rusya'da erkekler kadınlarla, kadınlar erkeklerle birlikte olur. Bu tarihten gelen bir şey” sözleriyle yasayı savunmuş, sorunun 2014'te Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na da yansımamasını umduğunu söylemişti.

‘Propagandaya' 90 gün hapis

“Çocukların eşcinsellik propagandasından korunması” gerekçesiyle çıkarılan yasa, hapis ve para cezaları öngörüyor. Yasayı ihlal edenlere 25 bin euro ve 90 gün hapis cezasına çarptırılabiliyor. Yasa metninde eşcinsel ibaresi yerine "geleneksel ve geleneksel olmayan ilişki türü" kavramlarına yer verilmesi dikkat çekiyor.

İnsan hakları savunucuları yasa tasarısının Rusya'da eşcinsellere yönelik saldırıların artışına yol açtığını kaydediyor. Sözkonusu yasa nedeniyle Batı ülkelerde 2014 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi gündeme geldi.

Deutsche Welle Türkçe