Rock yıldızı Prince'in otopsisi tamamlandı; intihar bulgusu yok

Dün ABD'nin Minnesota eyaletindeki evinde ölü bulunan Amerikalı ünlü şarkıcı Prince'e, ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı. Minnesota'daki Carver County şerifi "Prince'in ölümünün intihar olduğunu düşündürecek bir belirti yok" dedi.

Şerif Jim Olson Prince'in bedeninde herhangi bir travma izi olmadığını da ekledi. Ancak süperstarın ölüm nedenini öğrenmek için beklemek gerekecek. Yetkililer otopsi sonucunun tamamlanmasının birkaç hafta alabileceğini belirtti.

Prince'in naaşı bugün ailesine teslim edilecek.

Polis 57 yaşındaki Prince'i Perşembe sabahı evinin asönsöründe cansız halde bulmuş, şarkıcıyı hayata döndürme çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Las Vegas'tan Melbourne'e dünyanın bir çok yerinde, albümleri 100 milyondan fazla satan şarkıcı için etkinlikler düzenleniyor, başsağlığı mesajları yayımlanıyor.

Hayranları sanatçının şarkılarıyla dans ederken, birçok yerde binalar mor ışıklarla aydınlatıldı.

Mor, 1984'deki Purple Rain albümünden sonra Prince'le özdeşmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, Prince'in ölümüyle ilgili olarak "Dünya, yaratıcı bir simgesini kaybetti" dedi.

U2'nun solisti Bono, Twitter mesajında "Mozart'la tanışmadım, Duke Ellington, Charlie Parker ya da Elvis'le tanışmadım. Ama Prince'le tanıştım" dedi.

Prince'in arkadaşı, film yönetmeni Spike Lee'nin çağrısıyla Brooklyn'de düzenlenen partiye beş bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Minneapolis'te, Minnesota Twins beyzbol takımının stadyumu ve Lowry Avenue köprüsü mor renge büründü.

Yine Minneapolis'te yüzlerce kişi Prince'in Purple Rain'i kaydettiği meydanda sabaha kadar dans etti.

Prince'in evinin önünde toplanan hayranlarından biri BBC'ye "O kentimizin efsanesidi, Buranın parlayan yıldızıydı" dedi.

Tam adı Prince Rogers Nelson olan şarkıcı 15 Nisan'da grip nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edilmişti.

Son albümü HITnRUN Phase Two'yu Aralık 2015'te çıkaran Prince, geçtiğimiz haftaya kadar turnedeydi.

100 milyondan fazla albüm sattı

Prince 1980'lerde yayınladığı Purple Rain, 1999 ve Sign O' the Times albümleriyle uluslararası üne kavuşmuştu.

Kariyeri boyunca 30'dan fazla albüm yapan Prince'ın satış rakamları 100 milyonu aşmıştı.

Şarkıcılığının yanında şarkı sözü yazarı ve aranjör de olan Prince, birçok enstrümanı da çalabiliyordu.

Prince döneminin en yaratıcı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

Let's Go Crazy ve When Doves Cry, Prince'in en ünlü şarkıları arasında bulunuyor.

7 Grammy, bir Oscar ve bir Altın Küre ödülü bulunan Prince, 2004'te Rock and Roll Hall of Fame (Şöhretler Kulübü) resmi üyesi olmuştu.

Müzik dünyasından da isimler üzüntülerini ve başsağlığı mesajlarını internet üzerinden paylaşıyor.

Madonna: "Prince dünyayı değiştiren bir vizyonerdi”

Aretha Franklin: "Çok büyük bir acı. Gerçek olamaz. İnanmakta zorlanıyorum"

Pop yıldızı Katy Perry: "Dünya büyük bir sihrini kaybetti"

Yönetmen Spike Lee: "Kardeşimi özlüyorum, Prince'in muhteşem bir espri anlayışı vardı"

Şarkıcı Boy George: "Hayatımın en kötü günü. Huzur içinde uyu Prince, ağlıyorum"