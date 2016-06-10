Prim borçluları için son 20 gün

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan sigortalıların tedavi hakkı 20 gün sonra doluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) hâlen 11 milyar liraya yakın GSS borcu bulunuyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre; Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinde geçici olarak getirilen tedavi hizmetlerinden yararlanma süresi 30 Haziran’da sona erecek. Bu tarihe kadar tedavi olanlar, borçları dikkate alınmadan kamuya ait hastanelerde sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

5 milyon kişi risk altında

Prim borcu bulunan 4.5 milyon GSS’li ile yüz binlerce Bağ-Kur’lu'nun tedavi hakları, bu süre içerisinde gelir testi yaptırıp borçlarını takside bağladıkları takdirde devam edecek.

Türkiye genelinde, 25 yaşından büyük olup bir işte çalışmadığı ve geliri olmadığı halde Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescili yapılan kişi sayısı 5 milyon 113 bin. Bunlardan 556 bini, primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Geri kalan 4 milyon 556 bin 397 kişinin prim borcu bulunuyor. Prim borcu olan Bağ-Kur’lular da eklenince risk altında bulunan kişilerin sayısı 5 milyona ulaşıyor.

1 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile SGK’ya prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular ile GSS prim borcu olan gençlerin ve diğer kişilerin 31 Aralık 2015 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri öngörüldü.

17 Aralık 2015 tarihinde çıkartılan ikinci bir Bakanlar Kurulu Kararı ile de bu tarih 30 Haziran 2016’ya kadar uzatıldı. Ay sonuna kadar yeni bir karar alınmadığı takdirde Bağ-Kur ve GSS prim borcu bulunanlar 30 Haziran’dan sonra SGK’dan sağlık hizmeti alamayacak.

Borçların 25 yaşına kadar

olan kısmı siliniyor

GSS prim affı, sadece 25 yaşın altındakileri değil, borcu bulunan herkesin 25 yaşına kadar olan borçlarını kapsıyor. Örneğin GSS kapsamında yer alan 27 yaşındaki bir kişinin 2012 yılından beri, yani 4.5 yıllık prim borcu varsa, bu borcun 25 yaşına kadar olan kısmı silinecek. Kalan tutar ise tahsil edilecek. Bugüne kadar borçlu olduğu SGK tarafından tebliğ edilmemiş olan kişi, örneğin ağustos ayında bir hastaneye gittiğinde geçmişe doğru GSS prim borcu bulunduğunu öğrenirse, bu kişinin de 25 yaşına kadar olan prim borcu silinecek. Geri kalan tutar tahsil edilecek.

Af yasası kapsamında prim borcu silinen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hastaneye gittikleri tarihten geriye doğru yıl içinde en az 30 günlük prim ödemeleri koşulu aranacak.

Mezuniyet sonrası muafiyete yaş sınırı

2016 başında TBMM’de kabul edilen bir yasayla, GSS için gelir testi yaptırma ve prim ödeme zorunluluğu konusunda mezun olduktan sonra 2 yıl süre tanındı. Değişiklikten önce okul bittikten hemen sonra gelir testinin yaptırılması ve belirlenen tutar üzerinden 65.52 lira ile 395.28 lira arasında değişen tutarlarda aylık prim ödenmesi gerekiyordu.

Fakat ocak ayında yapılan yasa değişikliği dolayısıyla 517 bin dolayında gence, mezuniyetten sonra 2 yıllık muafiyet tanındı. Bunlar 2 yıl gelir testi yaptırmayacak, prim ödemeyecek ama gene de sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Ancak lise ve dengi okul mezunları için 20 yaş, yüksek öğrenim mezunları için de 25 yaş kuralı geçerli. Örneğin üniversiteli bir genç 24 yaşında mezun olmuşsa, 2 yıllık muafiyet süresinin sadece 1 yılından yararlanacak. 25 yaşından sonrası için artık gelir testi yaptırıp prim ödemesi gerekecek.