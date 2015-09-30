GSS yararlanmak için gelir testinde süre bugün doluyor

Gelir testine girmeyen 3 milyonu aşkın kişi için verilen süre bugün doluyor. Borcunu yapılandıran kişilerin 7 milyarlık borcu silinecek.

Gelir testine girmediği için 7 milyarlık borçla karşı karşıya kalan 3 milyonu aşkın kişi için verilen süre bugün sona eriyor. Doğu ve Güneydoğu'da her üç kişiden biri gelir testine girdi. Gelir testinde başı çeken İstanbul'u Şanlıurfa, Diyarbakır, Van izledi. Çoğu gençler olmak üzere gelir testine girmeyenlere çıkan faturanın önemli bölümü silindi, silinmeyen borçlara 1 yıl taksitlendirme imkânı getirildi.



200 bine ulaştı





Geçen yıl yapılan düzenleme ile Genel sağlık Sigortası (GSS) tescili yapılıp gelir testi yaptırmayanlara 30 Eylül'e kadar süre verildi. Aynı zamanda 2014 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen GSS prim borcu olanlara da bu peşin veya 6,9,12 veya 18 taksitle ikişer aylık dönemler halinde ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı sağlandı. Gelir testi yaptırmadığı için borç çıkanlar arasında işsiz üniversiteli erkekler başı çekiyor. Bugüne kadar borcunu yapılandıranların sayısı da 200 bine ulaştı.



7.8 milyon kişinin primi Devlet'ten



Çalışma Bakanı Ahmet Erdem'in verdiği bilgiye göre, GSS kapsamında tescil edilenlerin sayısı 12 milyona ulaşırken, primi devlet tarafından ödenenlerin sayısı da 7.8 milyonu buluyor. GSS primini kendisi ödeyenler ise yaklaşık 4.2 milyon. Bu tarihe kadar test yaptırmayanların borcu en yüksek prim borcu üzerinden hesaplanacak. Prim borcu olanların yapılandırma için SGK'ya son başvuru süresi 2 Kasım, borçlarını yapılandıranların ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30 Kasım'da sona eriyor.



Gelire göre belirleniyor





Gelir testi sonucunda, aylık primler şöyle belirleniyor. Evdeki kişi başı gelir 424.5 liradan az olanlar GSS primi ödemeyecek. Aylık kişi başı geliri 424.5-1273.5 lira olanlar 50.94 lira, aylık kişi başı geliri 1273.5- 2 bin 547 lira olanlar 152.82 lira, gelir testi yaptırmayanlar ya da aylık kişi başı geliri 2 bin 547 olanlar 305.64 lira ödeyecek.