3.5 milyon gencin SGK borçları sıfırlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tamamınının silineceğini belirterek, "Yaklaşık 3.5 milyon gencimizin yaklaşık 4 milyar lira TL borcunu tamamen siliyoruz” diye konuştu.

‘Sosyal Güvenlik Haftası’ dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Nurcan Yurt Şenel, şunları ifade etti: "Lisede öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi.



Örneğin, gencimiz liseden 18 yaşında mezun olduğunda 20 yaşına kadar, 17 yaşında mezun olduğunda 19 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır.



Aynı şekilde daha önceki uygulamalarda üniversitede öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz Üniversiteden 23 yaşında mezun olduğunda 25 yaşına kadar, 22 yaşında mezun olduğunda 24 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır.



Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmadı.

Tüm gençlerimizin 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlarının tamamını siliyoruz. Yönetmelik çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, yaklaşık 3,5 milyon gencimizin yaklaşık 4 milyar TL borcunu tamamen siliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak özellikle bir Sosyal Güvenlik Haftası’nda geleceğimizin teminatı gençlerimize müjdeler vermekten son derece memnunuz."