Prens Philip için anma töreni düzenlendi

Birleşik Krallık’ta ulusal yas devam ederken Edinburgh Dükü Prens Philip için Canterbury Katedrali’nde bir anma töreni düzenlendi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, töreni Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti. Welby’nin önümüzdeki Cumartesi düzenlenmesi beklenen cenaze törenini de yönetmesi bekleniyor.

Prens Philip’in arkadaşı olan eski başbakan Sir John Major, Kraliçe 2. Elizabeth’e yas tutması için yeterli zaman verileceğini umduğunu söyledi.

Bugünkü törende Başpiskopos Welby, “Tüm ailelerde olduğu gibi Kraliyet Ailesi’nde de birini kaybetmenin acısının büyüklüğünü kelimelere dökmek zor” dedi.

Ülkedeki ulusal yas 17 Nisan’da Prens Philip’in cenaze töreninin ardından son bulacak.

Yerel saatle 15.00’te başlaması beklenen cenaze töreninin başında ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.