Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

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Britanya Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in yaşamını yitirdi. Prens Philip, 99 yaşındaydı.

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü derin bir acıyla duyuruyor. Majesteleri, bugün Windsor Kalesi'nde huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Detaylı açıklamalar daha sonra yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Prens Philip, şubat ayında bir "enfeksiyon" geçirdiği duyurularak hastaneye kaldırılmıştı. Philip, yaklaşık 1 ay hastanede tedavi görmüştü.

Edinburgh Dükü 10 Haziran’da 100 yaşına girecekti.

Prens Philip kimdir?

Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten, 1921’de Yunanistan’da doğdu. Philip Mountbatten, doğumunda Yunanistan ve Danimarka Prensi ünvanına sahip oldu. Doğduğu dönem amcası olan Yunanistan Kralı I. Konstatin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafında tutum izlediği için tahttan indirilirken dönemin Birleşik Krallık Kralı V. George, Philip ve ailesinin kaçmasına yardım etti.

Philip, Birleşik Krallık’ta teknik olarak Kraliyet Ailesi’ne katılırken, Yunanistan ve Danimarka Prensi ünvanını bıraktı. Mountbatten soyadını aldı.

17 yaşında Kraliyet Donanması'na katılan Philip, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'ın Akdeniz, Hint ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan savaş gemilerinde askerlik görevini yerine getirdi. Temmuz 1951'e kadar askerlik görevini aktif olarak sürdüren Philip 1952 yılında komutanlık mertebesine yükseldi.

Philip Mountbatten, Kral George’un en büyük kızı Elizabeth ile 1947’de evlendi. Çiftin evliliklerinden dört çocukları oldu. Kral George’un hayatını kaybetmesi üzerine en büyük kızı Elizabeth, 1953’te Kraliçe olarak tahta geçti.

Çift, soyun devamı olan kadınlar için Mountbatten-Windsor soyadını uygun gördü fakat erkekler için herhangi bir kraliyet unvanı oluşturulmadı.

Hiçbir zaman Kral ünvanı almayan Prens Philip, 2017’de kamu görevlerinden emekliliğini duyurdu.