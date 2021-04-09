Sürgünle başlayan, Kraliçe Elizabeth’in yanında 65 yılla sonlanan hayat: Prens Philip kimdir?

T24 Dış Haberler

Hayatının 65 yılını Britanya Kraliçesi Elizabeth ile geçiren Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarında sağlık sorunlarıyla gündem gelen ve enfeksiyon nedeniyle hastanede bir ay geçiren Prens Philip’in ölüm haberini veren Buckingham Sarayı “Huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

100 yaşında aylar kala hayatını kaybeden Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan adası Korfu’da dünyaya geldi. Danimarka ve Yunanistan Prensi Andrew’un tek oğlu olan Philip’in amcası Yunanistan Kralı I. Konstatin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya yanlısı tutum izlediği için tahttan indirildi.

Philip henüz bebekken ailesiyle birlikte Paris’e kaçtı. Bu kaçış sırasında bebek Philip'in bir portakal kutusundan yapılma bir beşikte tutulduğu anlatıldı. 7 yaşına geldiğinde uzaktan akrabası dönemin Kralı V. George’un da desteğiyle İngiltere’ye taşınan Philip, bugün torunu Prens William’ın evi olan Kensington Sarayı’na yerleşti. Philip burada büyükannesi Victoria Mountbatten’la yaşadı ve daha sonra İskoçya’da bir yatılı okula gitti.

18 yaşında Kraliyet Donanması’na katılan Philip Mountbatten, başarılı bir öğrenci olarak Britanya Kraliyet Donanma Koleji’nden mezun oldu. Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e aktif görev alan Philip, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Tokyo’da görevdeydi.

Elizabeth'le tanışma

Philip Mountbatten’ın hayatının sonuna kadar birlikte olacağı Elizabeth’le tanışması 1934 yılında bir düğüne denk geldi. Çiftin tanıştıktan sonra Mountbatten’in denizaşırı görevleri sırasında sık sık mektuplaştığı belirtildi. Yaklaşık dört ay nişanlı kalan çift, 1947 yılında yaklaşık Londra'nın en büyük kiliselerinden biri olan Westminster Abbey'de 2 bin kişinin katıldığı bir törenle evlendi.

Bu düğünle birlikte Philip, Yunanistan Prensi unvanını terk ederek İngiliz vatandaşı oldu. Elizabeth’in babası Kral 6. George, düğünden bir günde önce Prens Philip'e "Majesteleri" unvanını verdi. Düğün sabahı da Prens Philip, Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını aldı.

Askerliğe veda

Çiftin yolculuğu, Edinburgh Dükü Philip’in Malta’da bir savaş gemisinin komutanı olmasıyla devam etti. Bu, Philip’in asker kariyerindeki son görevi oldu. Elizabeth’in babası Kral George, 1952 yılında, Elizabeth 25 yaşındayken hayatını kaybetti.

Bir Kraliyet turu sırasında Kenya’da ölüm haberini alan çift, Britanya’ya döndüklerinde hayatları tamamen değişmişti. Elizabeth, 25 yaşında Kraliçe unvanını alırken Philip de hükümdarın resmi yoldaşına verilen “eş” unvanını aldı. Elizabeth'in taç giyme töreninden önce Buckingham Sarayı, Prens Philip'in her etkinlikte Kraliçe Elizabeth'in arkasından geleceği ve hiçbir anayasal mevkie sahip olmayacağı duyurdu.

Aktif donanma kariyerini bırakan Philip, bu kararını 2011’de verdiği bir röportajda şöyle anlattı: “Kraliçe’yle evli olmak, bana ülkeye hizmette ilk görev olarak göründü”

Philip, Kraliçe Elizabeth’in yanında 65 yıl boyunca aktif bir şekilde kamu hizmeti sürdürdü. Philip, Çalışma Vakfı olarak bilinen Sanayii Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Gençlerin sağlığı ve eğitimine önem verdiğini sık sık vurgulayan Philip, 1956'da Edinburgh Dükü Ödülü'nü başlattı. Açık hava yarışlarından oluşan etkinlik, dünya genelinde çok sayıda gencin katılımıyla yıllar boyu devam etti.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in evliliklerinden dört çocukları oldu. En büyük oğulları Prens Charles, Kraliçe Elizabeth’ten sonra taht sırasında yer alıyor.