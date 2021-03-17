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Dünya

"Prens Harry, Oprah röportajından sonra Prens William ve Charles'la konuştu; verimli geçmedi"

17 Mart 2021 14:45

T24 Dış Haberler

Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle çiftin arkadaşı olan "The Morning" sunucusu Gayle King, Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajından sonra abisi Prens William ve babası Prens Charles'la konuştuğunu söyledi. King, konuşmaların "verimsiz" geçtiğini iddia etti.

CNN'de yer alan habere göre, CBS kanalında yayınlanan "Morning" programının sunucusu King, ses getiren Oprah Winfrey röportajının ardından "nasıl hissettiklerini öğrenmek için" Sussex Dükü ve Düşesi'ni aradığını söyledi. 

King, "Harry, babası ve abisiyle konuşmuş. Bana söylenen bu konuşmanın pek 'verimli geçmediği' oldu. Fakat en azından bir diyalog başlattıkları için mutlular" dedi. Prens Harry, Oprah Winfrey'le yaptığı röportajda babası ve abisiyle ilişkisinin gergin olduğunu, az konuştuklarını söylemişti. 

King, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajdan sonra Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamadan hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bence canlarını sıkan, Saray'ın hâlâ meseleleri özel olarak çözmeye çalışması" 
 

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