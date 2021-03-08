Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah söyleşisi yayımlandı; "Kraliyet ailesi üyeleri doğacak çocuğumun cildinin ne kadar koyu olacağından endişe duydu"

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinden ayrıldıktan bu yana yaşadıkları yaptığı ilk uzun söyleşide Markle, ilk bebeklerine hamile olduğu sırada Kraliyet ailesinin "bebeğin cilt tonunun ne kadar koyu olacağına dair endişeleri" olduğunu ve buna bağlı olarak "prens" ünvanı verilmediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in programına çıktı. İki saat süren söyleşide çift, Kraliyet ailesiyle yaşadıkları günleri, Britanya medyasının baskısını, ABD'ye yerleşme kararını ve yeni yaşamlarını anlattı.

Meghan Markle, Britanya'daki tabloid basın kendisiyle ilgili ırkçı haberlere yer verirken Kraliyet ailesinden kimsenin kendini savunmadığını söyledi. Basının saldırılarına karşı "korunmasız" hissettiğini söyleyen Markle, Kraliyet ailesini saran kalkanın kendi çağrılarını duymazdan geldiğini söyledi. Markle, ırkçı saldırıların ardından hamileliğinde intiharın eşiğine geldiğini söyledi.

Oprah Winfrey'in "Bütün bu baskılar ABD vatandaşlığın mı, önceden evlenip boşandığın mı yoksa ırkından dolayı mı oldu, bunu düşündün mü?" sorusuna Markle'ın yanıtı "Düşündüm çünkü beni düşünmek zorunda bıraktılar" oldu.

Söyleşi boyunca Markle, Prens Harry ve Oprah Winfrey, Kraliçe Elizabeth'ten övgüyle bahsetti ve söz konusu zoruluklardan bahsederken isim vermedi. Sussex Dükü ve Düşesi, aile üyelerini "kurum içinde hapsolmuş" olarak anlattı ve basını da "canavar" olarak niteledi.

"Beni ağlatan Kate olmuştu"

Meghan Markle, söyleşinin bir bölümünde kendi hakkında çıkan bir haberi düzeltti. Markle, "Düğün gününde Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı ağlattı" yönünde çıkan haberlerle ilgili "Beni ağlatan oydu, sonra benden özür diledi ve çiçek verdi. Beni şaşırtan haberler basına yansıdığında saraydaki kimse düzeltmeye yönelmedi" dedi.

Meghan Markle en büyük pişmanlığını şöyle açıkladı: "Kraliyet ailesinin beni koruyacaklarını söylediğinde inanmam"

"Bazı aile üyeleriyle ilişkiler gergin"

Prens Harry, ABD'ye taşındıklarında Kraliyet ailesinden maddi ödemenin kesildiğini söyledi. Sussex Dükü, annesi Prenses Diana'dan kalan bir miktar para ila orada ev tutup Netflix ve Spotify'la çeşitli anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Çift, bazı Kraliyet ailesi üyeleriyle ilişkilerinin "gergin" olduğunu söylerken Prens Harry, abisi Prens William'la ilişkisini "mesafe" kelimesiyle tanımladı. Harry, babasıyla ilişkisinde de kırgınlıklar olduğunu belirtti.