Polisten kadınlara 'şiddetten korunma' tavsiyesi: Tenhalarda gezmeyin, sosyal medyayı kullanmayın!

Erzurum’un Yakutiye Belediyesi’nin Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlediği ‘Anne Üniversitesi Projesi’ kapsamında kadınlara ‘şiddetten nasıl korunabilecekleri’ne ilişkin yöntemlerin anlatıldığı derste Emniyet Amiri Aysel Yalta kadınlara, "Tenhalarda gezmeyin, sosyal medyayı kullanmayın" uyarısında bulundu.

Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan’a ithaf edilen derste Emniyet Amiri Yalta'nın, tavsiyeleri şöyle:

“Kadınlarımız bir güvenlik tedbiri olarak mutlaka çantalarında biber gazı bulundursunlar. Yine kadınlar yabancılara 1.5 metreden fazla yaklaşmamalılar. Tenhalarda gezmemeliler, tanımadıkları kişilere kapıyı açmamalılar.”

Yalta, annelere de “Siz ve çocuklarınız sosyal medyayı fazla kullanmayın. Resimlerinizi paylaşmayın” uyarısı yaptı.