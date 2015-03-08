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Erdoğan: Bizzat takip ettiğim konular vardır, kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim konular arasına aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda konuştu

08 Mart 2015 21:37

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz, benim bizzat takip ettiğim konular vardır. Bundan sonra kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim konular arasına aldığımı söylemek istiyorum. Bu konudaki kapsamlı ve uzun soluklu tartışmaların hem öncüsü hem takipçisi olacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırebaşları şöyle:

Kadına kalkan her el tüm insanlığa kalkmıştır. Büyük başarılara onlarla birlikte imza attık. Beraber çalıştığımız kadın arkadaşlarımızı kıyafetine işine gücüne bakarak asla değerlendirmedik. Daima kadınları siyasi hayatın içinde olmaya teşvik ettim. Hiç kimsenin bizden güçlü kadın teşkilatı olmamıştır.

Her şeyden önce karşımızdakilere insan nazarıyla bakıyoruz. Başbakanlığım süresince attığımız tüm adımlarda kadınlarımızın mağduriyetlerini gidermeye önem verdik. Kadına karşı şiddet uygulayan kişilerin zihniyet dünyasını değiştirmemiz gerekiyor. Biz mazlumun inancına, diline, kökenine, fikrine bakmadığımız gibi cinsiyetine bakmayız.

Mersin'de alçakça öldürülen Özgecan kızımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bu ülkenin dimdik ayakta olduğunu asla unutmadık, unutmayacağız. Zalilere karşı kendileri, aileleri v, toplumları ve tüm insanlığa karşı baş eğmeyen bu kadınlar her türlü takdiri hak ediyor. Adaletin olmadığı yerde huzuru bulamazsınız.

Kadınların adeta bir vitrin aracı kullanılmasını da kadına karşı bir saygısızlık olarak gördüğümü söylemek istiyorum. Kadına şiddet sorunu, sadece ülkemize mahsus değildir. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer sorunlar mevcut. Kadına karşı şiddetle mücadele için yapılacak çalışmaları, küresel eğilimleri dikkate alarak yapmak zorundayız. Rabbimizin kadında da erkek ve kadının birbirine üstünlüğü yoktur. Mevlana Hazretleri kadından üstün olduğunu zanneden erkekleri, bilgisiz, kaba olarak addediyor.

Tarihimizde mücadeleleriyle efsane haline gelmiş nice kadınlar var. Buradan tüm kadınlarımıza, tüm Türkiye'ye, dünyaya şunu ilan etmek istiyorum: Kadına şiddete karşı yapılan her çalışmanın destekçisiyim.

Biliyorsunuz, benim bizzat takip ettiğim konular vardır. Bundan sonra kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim konular arasına aldığımı söylemek istiyorum. Bu konudaki kapsamlı ve uzun soluklu tartışmaların hem öncüsü hem takipçisi olacağım.

Bugün Sayın Başbakan Mardin'de bir eylem planı açıkladı. Kadına şiddete ne kadar karşıysak, insana karşı şiddete de o kadar karşıyız. Eşine el kaldıran erkek ailesinin tahribi içine girer. Doğru alışkanlıkların yerleştirilmesi için dayanacağımız en küçük yapı ailedir.

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