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Polisten IŞİD şüphelilerine "Suruç'ta teröristleri öldüreni tanıyor musun" sorusu!

IŞİD'in Suruç'ta düzenlediği canlı bomba saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmişti

07 Mayıs 2016 22:29

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne ait bir belgede, polis IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan şahıslara, “SGDF üyesi teröristlere yönelik bombalı saldırıyı yapanı tanıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

DİHA’nın haberine göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne ait 27 Temmuz 2015 tarihli “gizli” ibareli bir belgede yer alan sorgu tutanaklarında, IŞİD tarafından Suruç’ta öldürülen 33 Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesine yönelik, sorduğu sorular ortaya çıktı.

Belgede, TEM şube ekipleri tarafından 10 ayrı adrese yapılan operasyonda katliamı gerçekleştiren IŞİD Üyesi Abdurrahman Alagöz’ün kardeşi Y. Alagöz’ün de bulunduğu 10 ayrı kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. TEM polisleri tarafından yapılan sorgulamada şüphelilere istinat edilen suç ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” şeklinde yer aldı.

Sorgu tutanaklarında hiçbir şüpheli IŞİD üyesi olduğunu kabul etmezken, polis Suruç Katliamı’na ilişkin katledilen gençleri “terörist” olarak göstererek şu soruyu yöneltiyor: “20.07.2015 tarihinde Şanlurfa ili Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi Önünde MLKP (Marksist Leninist Komünist Partisi) terör örgütü gençlik yapılanması olan SGDF üyelerince yapılan basın açıklaması esnasında meydana gelen patlama olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Şeyh Abdurrahman Alagöz isimli şahsı tanıyor musunuz?” 

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