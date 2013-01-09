Polisin meydan dayağına dava açacak savcı görevden alındığını açıkladı

Hazal Özvarış

Fatih’te polisler tarafından önce sokakta dövüldüğü, sonra karakolda eziyet gördüğü kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Ahmet Koca’nın davasına bakan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, çıkan atama kararnamesi nedeniyle dosyayı karara bağlayamadan duruşma savcılığından alındığını söyledi. Kaplan, “Bu atamayı öğrendiğimde kamuoyunda habere konu ‘Ahmet Koca’ isimli kişinin dosyasını karara bağlıyordum. Hani şu TV’lerde savcı mağdura dava açıyor, sanıklara niye dava açmıyor denen dosya. Yeni savcı ne zaman açar bilmem” dedi. Koca’nın avukatı Efkan Bolaç da, T24’e, “Kaplan, son görüşmemizde Şehremini Polis Merkezi’ndeki eziyet görüntüleri ardından karakoldaki polislerin de ifadesini alacağını söylemişti” dedi ve “Kaplan’ın niyetinin son görüntülerden sonra işkence üzerinden dava açmak olduğunu sezinlediğini” aktardı. Bolaç, “Dosyanın ilk savcısının da davayı açmak üzereyken atandığını, yine aynı süreç işlerde dosyanın üç - dört ay daha sahipsiz kalabileceğini” belirtti.

Savcı Kaplan: Vücudum yorgun düştü

HaberTürk gazetesi muhabiri Yasemin Güneri eski Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan’ın “adalet.org”a yazdığı "Cumhuriyet Savcısı insan mıdır” başlıklı yazısını haberleştirdi. Daha sonra adalet.org sitesinden kaldırılan yazıda Kaplan özetle şunları söyledi:

“4 Ocak’ta İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı olarak görevlendirildim. 2010’da İstanbul’a geldikten sonra 6 kere görev değişikliğim oldu. Balyoz adıyla meşhur duruşma bittikten sonra CMK’ların kaldırılması sebebiyle 4 Ekim 2012’de Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirildim. Ardından Silivri’ye iki hafta KCK duruşmalarına çıktım. Bu tarihten sonra 600 dosyayı inceledim; 200 civarı karar verdim.”

“Atama kararnamesi çıkınca Başsavcı’ya çok değişik işler yaptığımı, artık kendi işimi bilmek istediğimi, dosyaları incelemek için uğraştığımı belirtip duruşmada görevlendirilmemeyi istedim. Bunu iki defa kendisine şahsen söyledim. (...) Telefonla aradığımda ‘Kendisinin yetkisinin olduğunu, işten kaçmamak gerektiğini’ söyledi.”

“Bu şartlarda; 1- Bu talebim meslek ahlakına aykırı mıdır? 2- Bu atamayı öğrendiğimde kamuoyunda habere konu ‘Ahmet Koca’ isimli kişinin dosyasını karara bağlıyordum. Hani şu TV’lerde savcı mağdura dava açıyor, sanıklara niye dava açmıyor denen dosya. Yeni savcı ne zaman açar bilmem. 3- Bu yazı bir işi yaptım karşılığını verin diye yazılmamıştır. Savcıların da duygusu olduğu için yazdım.”

‘İlk savcı da davayı açmak üzereyken atandı’

Ahmet Koca’nın avukatı Efkan Bolaç da T24'e sürece ilişkin şunları aktardı:

“Kaplan, soruşturmadan savcılığından duruşma savcılığına alınmış. Artık soruşturmayı o yürütmeyecek. Kaplan, Haziran ayında başlatılan soruşturmanın ilk savcısı da değildi. İlk savcı Ayhan Bedirhan da benzer bir şekilde dava açmak üzereyken terörle mücadele savcısı yapıldı. Arada dosya sahipsiz kaldı. Sonra da araya adli tatil girdi. Yani, dosya üç – dört ay sahipsiz kaldı.

Tatil sonrasında dosya Hüseyin Kaplan’a verildi. Kaplan, CMK’ların kaldırılması ardından Memur Suçları Bürosu’nda soruşturma savcısı olmuştu. Kaplan, ‘dosyayı açmak üzere olduğunu’ söylüyordu ki dosya yine sahipsiz kaldı. Yine aynı süreç işlerse dosya yine üç – dört ay sahipsiz kalacak.”

‘Kaplan, karakoldaki polislerin de ifadesini alacaktı’

“Doktor Orhan Baysal ve tanık olarak da Ahmet Koca’nın akrabalarının ifadelerini alan Kaplan’la en son görüştüğümüzde Şehremini Polis Merkezi nezaretindeki eziyet görüntüleri ardından karakolda o gün görevli olan polislerin de ifadelerini alacağını söylemişti. Talimat gönderip göndermediğini bilmiyorum; ama zannedersem, işlemlere başlıyordu. O işlemlere başlamadan duruşma savcısı olmuş.”

“Kaplan’ın niyetinin son görüntülerden sonra işkence üzerinden dava açmak olduğunu sezinlemiştim. Yeni savcı ne yapar biliyorum. Biliyorsunuz, Ahmet’e ‘polise görevini yaptırmamak için direnme ve kamu görevlilerine görevlerinden dolayı zincirleme hakaretten’ 18 günde dava açıldı; ama polislere Haziran ayından beri dava açılamıyor. Adaletin kimin için hızlı işliyor belli oluyor.”