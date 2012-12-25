Sokaktaki dayaktan sonra karakolda eziyetin görüntüleri ortaya çıktı!

T24, İstanbul Fatih'te doğum sancısı tutan yengesini hastaneye götürürken dövülen ve gözaltına alınan Ahmet Koca'ya yönelik saldırganlığın karakolda da nasıl sürdüğünü ortaya koyan görüntülere ulaştı. Görüntüler, askerden izinli geldiği sırada çok sayıda polis tarafından dövüldükten sonra gözaltına alınan Koca'nın nezarethanede yaşadıklarını gözler önüne serdi.

20 Haziran 2012 günü hastaneye giderken tartıştığı polisler tarafından önce dövülen sonra gözaltına alınan Ahmet Koca'nın Şehremini Polis Merkezi nezaretindeki görüntüleri de bulundu.

Nezarette kelepçesi açılmadı

Koca'nın polisler tarafından dövüldükten sonra üstü başı yırtılmış, elleri arkadan kelepçeli bir halde Şehremini Polis Merkezi'ne götürüldü. Nezarethaneleri görüntüleyen Mobese kamerasına göre, Koca saat 03.17'de elleri kelepçeli olarak nezarethaneye atılıyor. Önce nezarethanenin arka tarafında kusuyor. Ardından ön tarafa geliyor ve yere yığılıyor. Karakol polisleri elleri kelepçeli olan Koca'nın yanına bir pet şişe dolusu su koyuyor. Suyu içemeyen Koca'nın yardım isteğine yanıt verilmiyor. Ardından telefonunu almadıklarını fark eden polisler kapıyı açıyor ve telefonu alıyor. Koca yine su istiyor ama verilmiyor.

Bir süre sonra nezarethanenin çıplak zeminine uzanan Koca, bir kez daha kusuyor.

03.40'da nezarethanenin kusmuk içinde olduğunu gören polisler, temizlik için Koca'yı dışarı çıkarıyorlar ancak herhangi bir sağlık müdahalesinde bulunmuyorlar. Koca, kayıtlara göre ancak 04.30'da Haseki Hastanesi'ne sevk ediliyor.



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Efkan Bolaç: Bu işkencedir

Birgün gazetesine konuşan Ahmet Koca'nın avukatı Efkan Bolaç, "Daha önceki görüntüler, müvekkilimin hem gözaltına alındıktan itibaren polislerin işkencesine maruz kaldığını gösteriyordu. Bu konuda savcılık 11 polis hakkında soruşturma açtı. Yeni görüntüler Şehremini Polis Merkezi'nde de Koca'ya işkencenin ve aşağılayıcı muamelenin devam ettiğini ortaya koydu. Karakolda müvekkilime işkence yapan ve görütülerde açıkça yüzleri ortada olan polisler ve karakol amiri hakkında da soruşturmanın genişletilmesi talebimiz var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel ictihatı nezaret koşullarında kelepçeli tutulması, su verilmemesi, ihtiyaçlarının giderilmemesi, ayakta bekletilmesi gibi uygulamaları işkence olarak değerlendiriyor. Kaldı ki, ceza hukukumuz da nezarette tek başına kalan kişinin de kelepçeli olarak tutulmasını suç saymaktadır" dedi.