İşte o polislerin savunması: Adamın direncini kırmak için dövdük, keyfi dövmedik

Fatih'te Ahmet Koca'nın dövülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren 11 polis Koca'yı 'keyfi olarak dövmediklerini' kendilerinin zor kullanma yetkisini Ahmet Koca'nın direncini kırabilmek için kullandıklarını söyledi

Ahmet Koca izinli olduğu bir akşam hamile karısını hastaneye götürmeye çalışırken polislerden dayak yemişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet Koca'nın (22) şikayeti üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Ayhan Bedirhan dün olaya ilişkin 11 polisin ifadesini aldı. 11 polis ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polislerin tamamı ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Edinilen bilgiye göre savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan ve Koca'ya müdahale eden ilk ekipte görev yapan polis memuru Muhammed Mustafa G. ayrıntılara girmeden önce olayın yaşandığı günün sıradan günlerden farklı olduğunu anlattı. Mustafa G. "Olay tarihinden önce polis memurlarına çeşitli saldırıların yapılması nedeniyle amirlerimiz tarafından şehir merkezlerinde bayanlı erkekli grupların, terörist gruplar olabileceği, bu kişilerin özellikle polisler tarafından kimlik sorulması nedeniyle kimliklerini göstermeyip olay çıkartıp saldırabilecekleri uyarısı bize yapılmıştı." dedi.

Adli kaynaklarından sızan bilgilere göre ifadenin Mustafa G. ifadesine şöyle devam etti:

Olay günü, polis arkadaşlarım Ahmet G. ve Seyit Ali A. olduğu halde gece saat 03.00 sıralarında bize yandan araçları ile yavaş bir şekilde geliyorlardı. Yavaş gitmeleri nedeni ile kendilerinden şüphelendik. Bu nedenle aracımızı yavaşlattık. Direksiyonda olan müşteki eli ile sinirli bir şekilde çekilin işareti yaptı. Biz aracımızı durdurduk. Önce Ahmet G.'le birlikte arabadan indik. Müştekinin yanına gittik. Araçtan inmesini ve kimliğini göstermesini istedik. Şahıs sinirli bir şekilde araçtan inip kapıyı sert bir şekilde kapattı. Kendisinin asteğmen olduğunu söyledi. Ancak biz tekrar kimliğini istedik. Şahıs bu sefer sinirli bir şekilde benim elime vurdu. 'S.ktirin gidin lan, bekleyin ben size kim olduğumu göstereceğim' dedi. Bu sırada diğer memur arkadaşım Ahmet G.'i de itekledi ve telefonu ile bir yeri aradı"

‘Araçta başını sağa sola vurdu’

“Telefonla konuşurken ‘Polisler artistlik yapıyor, hemen buraya gelin’ dedi ve yoldan geçmekte olan bir ticari taksiyi durdurup bulunduğumuz yerin açık adresini sordu. Bu sırada diğer ekip arkadaşımız Seyit Ali A. da telsizle takviye kuvvet istedi. Ben ve Ahmet, bu şahsın telefonu kapatmasını, olayı büyütmemesini söyledik. Ancak şahıs bize karşı gelmeye başladı. Bu sırada olay yerine 2 ekip daha geldi. biz bu şahsın kaba üst aramasını yapmak istediğimizde şahıs, ben ve Ahmet G.’ye vurunca biz de kendimizi korumak için biber gazı sıkıp kelepçe takmaya çalıştık. Şahıs bu sırada bize vurmaya devam ediyordu. Şahsa kelepçe taktık ve aracın nezarethane kısmına soktuk. Aksaray Polis Merkezi’ne gidecektik. Ama merkezin önünde müştekinin akrabası olabilecek kalabalık bir grup var diye Şehremini Karakolu’na gitmeye karar verdik. Bu sırada müşteki araçta başını sağa sola vurup rahatsız olduğunu, nefes alamadığını, su istediğini söylemesi üzerine araçtan indirdik. Bu sırada müşteki kaçmaya başladı. Bu sırada müşteki, Ahmet Ö.’ye kafa attı. Elinde kelepçe olmadığı için zorlanmadan kontrol altına aldık. Şehremini Karakolu’na götürdük. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir"

'Müştekilin olayı başlatma anı kayda alınmamış'

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Her ne kadar kamera görüntülerinde arbede olduğu gözükse de müştekinin olayı başlatması kamera görüntülerine yansımamıştır. En azından basına verilen kısmına yansımamıştır. Bu nedenle görüntülerin çekildiği telefonun veya makinenin tespit edilip görüntülerin bütün olarak incelenmesini talep ediyorum"

'Keyfi olarak dövmedik'

Öğrenildiğine göre Koca’ya ilk müdahale eden ekipte yer alan polis memurlarından Ahmet G. de ekip arkadaşı Muhammet Mustafa G. ile benzer ifadeleri verdi. Gülen, müşteki Ahmet Koca’nın “Lan ben asteğmenin, ulan ben devletim, siz kimsiniz, size kimlik falan göstermiyorum" dediğini söyledi. Gülen ifadesini şöyle tamamladı: “Olayları çıkaran müştekidir. Biz zor kullanma yetkimizi kullandık. Olayda biz müştekinin direncini kırmaya çalıştık. Keyfi olarak dövmedik. Önceden de müştekiye karşı bir husumetimiz de bulunmamaktadır"

‘Çıldırmış gibi etrafa saldırıyordu’

Polis memuru Mustafa A.'da, savcılık sorgusunda ekip aracının telsizine yardım çağrısı geldiğini ve bu nedenle arkadaşı Ali Y. İle birlikte olay yerine gittiklerini ifade ederek, “ Müşteki Ahmet Koca’nın o sırada telefonla konuştuğunu ve olay yerinden geçen bir ticari taksiye adres sorduğunu gördük. O sırada olay yerinde bulunan diğer ekipten Ahmet G. müştekiden uygun bir dille kimliğini istedi. Müşteki asteğmen olduğunu, devlet olduğunu ve küfürlü sözler söyleyerek kimliğini vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahsın etrafını sarmaladık. Bu sırada olay yerine başka bir ekipte geldi. Üst araması yapılmak istendiğinde müşteki bize ve etrafa çıldırmış bir şekilde saldırdı. Bizde müştekiyi kontrol edebilmek için biber gazı sıktık ve müştekinin direnmesine rağmen kelepçe takmaya çalıştık. Sonra ekip aracına bindirdik. Müşteki hala bu sırada bizlere “o.. çocukları siz beni alamazsınız" diye küfür ediyordu. Müştekiyi götüren ekip aracı bir süre sonra durdu. Bu sırada arkadaşlar müştekiye su verirken müşteki olay yerinden kaçtı. Daha sonra kendisini yakalamak isteyen Ahmet Ö.’ye kafa attı. Sonrasında şahsı Küçük Langa Caddesinin başında yakaladık. Daha sonra ekip aracına bindirerek Aksaray Polis Merkezi’ne götürdük. Ancak daha sonra müştekinin ailesinin gelmesi nedeniyle daha güvenli olacağı gerekçesiyle Şehremini Polis Merkezine götürdük" dedi.

‘Kademeli olarak zapt etmeye çalıştık’

Polis memuru Fatih K. Savcılık sorgusunda olay günü nöbet başlangıcında amirleri tarafından polise yapılan saldırılar ve teröristlerin genel davranışları yönünde uyarıldıklarını ve teyakkuz halinde olduklarını ifade ettiği öğrenildi. Olay yerine takviye ekip olarak gittiklerini belirten Fatih K.nın da ifadesinde “müştekinin gömleğinin dışarıda olması ve bu nedenle üzerinde silah taşımasına binaen arkadaşlar üst araması yapmak istedi. Ancak müşteki memur arkadaşlara birden saldırarak tekme tokat vurmaya başladı. Arkadaşlar biber gazı sıkarak zor kullanma yetkisi kullanma dahilinde müştekiyi etkisiz hale getirip kelepçe taktılar" diye konuştuğu belirtildi. Polis memuru Ali Y.'nın ise savcılık sorgusunda müşteki Ahmet K.’ya üst araması yapmak istedikleri sırada kendilerine saldırdığını ifade ederek, “bizde biber gazı sıkıp kademeli olarak şahsı zapt etmeye çalıştık. Şahıs hem bize direnip hem de küfür ediyordu" şeklinde olayı anlattığı öğrenildi.

Koca'ya dava açılmıştı

Öte yandan 18 Haziran'da yaşanan amatör kameraya da yansımış ve polislerin dayak görüntüleri büyük tepki toplamıştı. 5 polisin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlanmış ve Ahmet Koca hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlilerine görevlerinden dolayı zincirleme hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 6.5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.