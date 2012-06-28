Fatih'te bir vatandaşı döven polisler 'ellerimiz ağrıdı' diyerek şikayetçi oldu

İstanbul Fatih'te Ahmet Koca adlı vatandaşı, akrabalarının ve hamile bir kadının çığlıkları arasında döven 7 polisin 'ellerinde ve bileklerinde hassasiyet oluştuğu'na dair rapor alarak Koca'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Süleyman Arıoğlu’nun CNN Türk’te yer alan haberine göre; Fatih'te kamuoyunun tepkisini çeken polis dehşetinin ardından İçişleri Bakanlığı idari soruşturma başlatmıştı. Öte yandan, Ahmet Koca'nın şikayeti üzerine de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca da adli soruşturma başlatıldı. Koca'nın kendisine işkence yaptığını ileri sürdüğü, kamera kaydında yer alan polislerden üçü ise Koca tarafından darba uğradıkları iddiasıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'den rapor aldı. Polislerin aldığı raporlar, savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasına konuldu.

'Ellerinde hassasiyet, bileklerinde ağrı oluşmuş'

Polis memurları Muhammed Mustafa Gülcan, Ahmet Özdemir ve Ahmet Güler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji Kliniği'ne başvurarak Dr. Hüseyin Öztürk'e muayene oldu. Polis memurları Gülcan, Özdemir ve Güler yapılan muayeneleri sonrasında hazırlanan genel adli muayene raporunda, genel durumlarının iyi ve şuurlarının açık olduğu belirtildi. Polis memurlarından birinin "sağ elinde hassasiyet", bir diğerinin "sağ el bileğinde ağrı", bir diğerinin ise "sol el birinci ve üçüncü parmaklarında ağrı" tespit edildi.

Koca'yı neredeyse öldüresiye döven polis memurları, kendilerinin saldırıya uğradıkları iddialarına dayanak olarak bu raporları, savcılık dosyasına sundu.

Savcılık idari soruşturmanın tüm evraklarını istedi

Öte yandan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Savcısı Ayhan Bedirhan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazarak, Emniyet'in yürüttüğü idari soruşturma ve işlemler hakkında bilgi ve tüm evrakları istedi. Savcılık, Emniyet'ten, kamera görüntülerindeki polis memurlarının tespit edilip, hangi polisin hangi eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, görüntülerin tutanak altına alınmasını ve kendilerine gönderilmesi talimatını verdi.

Savcılık ayrıca olaya karışan ekip araçlarının olay saatlerinde bulunduğu yerlerin GPS sinyallerinin tespit edilerek buna ilişkin belgelerin de gönderilmesini istedi.

Ahmet Koca, kamera kaydında izlenen polis dehşetinin ardından gözaltına alınarak, sabah saatlerine kadar araçla gezdirilerek şiddete maruz kaldığı şikayetinde bulunmuştu. İstenen GPS kayıtları ile bu iddia da aydınlığa kavuşmuş olacak.

Polisler ifadeye çağrıldı

Savcı, polis memurlarının da ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri talimatını Emniyet'e iletti.

Polislerin savcılığa çağırılmasının önemine dikkat çeken Ahmet Koca'nın avukatı Efkan Bolaç, "Polis memurlarının yarın ya da 1 Temmuz Pazartesi günü Savcılık'ta hazır edileceklerini sanıyoruz" dedi.