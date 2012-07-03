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Fatih'te bu fotoğrafa giren tüm polisler serbest bırakıldı

Fatih'te bir vatandaşı eşinin ve çocuklarının yanında öldüresiye döven polisler serbest bırakıldı

03 Temmuz 2012 21:15

Fatih'te Ahmet Koca'nın dövülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 polis savcıya ifade verdi. Polislerin tamamı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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Polisler suçlamaları kabul etmedi

 
 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet Koca'nın (22) şikayeti üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Ayhan Bedirhan bugün olaya ilişkin 11 polisin ifadesini aldı. Polislerin tamamı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polislerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Soruştuma devam ediyor. 
 
Öte yandan 18 Haziran'da yaşanan amatör kameraya da yansımış ve polislerin dayak görüntüleri büyük tepki toplamıştı. 
 
7 polisin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlanmış ve Ahmet Koca hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlilerine görevlerinden dolayı zincirleme hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 6.5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. 
 

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