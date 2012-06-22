Açığa alınan polislerden savunma: Yumruk attı, tartakladı, küfretti

İstanbul’da, askerden izinli gelen Ahmet Koca’yı öldüresiye dövdükleri gerekçesiyle açığa alınan polisler kendilerini savundu. Polis memurları, olay gecesi tuttukları tutanakta, Koca’nın kendilerine yumruk attığını, tartakladığını öne sürdü.

Araçtan şüphelenerek “Dur” ihtarında bulunduklarını belirten polisler, olayı şöyle anlattı:

“Sürücü Ahmet Koca, ‘Ben teğmenim araçtan inmem, size kimlik göstermem’ dedi. Subay kimliğini istedik. Bu sırada cep telefonunu çıkardı ve aradığı kişilere ‘Polisler artistik yapıyor, hemen buraya gelin, ağızlarına s..., acele gelin’ dedi.

Telefonu kapatıp belgeleri göstermesini istedik. Dinlemedi. Kürtçe konuşarak bize yumruk attı. Savurduğu yumruklardan birkaç tanesi görevli polislere isabet etti.”

Telsizle takviye ekip istediklerini ve Koca’yı “zor kullanarak” etkisiz hale getirdiklerini belirten polisler, “Ekip otomuza aldık. Hepimizin anasına, bacısına küfür etti. 'Hepinizin yüzünü aklıma yazdım, ya beni burada öldürün ya da ben sizi tek tek buldurup öldürteceğim' diye tehdit etti” ifadesini kullandı.



Koca’yı Aksaray Polis Merkezi’ne götürmek istediklerini belirten polisler, devamını şöyle anlattı:

"Ancak polis merkezindeki arkadaşların arayarak karakol önünde muhtemelen Ahmet Koca’nın akrabalarından oluşan 40-50 kişilik kalabalık bir grup olduğunu söylemesi üzerine, Şehremini Polis Merkezi’ne yöneldik. Koca, araç içindeki demirlere kafasını vurarak kendisine zarar verdi. Fenalaştığını söyleyince aracı durdurup hava almasını sağladık ama kaçmaya başladı. Bu sırada ittirmesi sonucu bir polis memuru yere düşerek kolundan ve bacağından yaralandı. Tekrar zor kullanarak etkisiz hale getirdik."



'Polisin vatandaşa karşı tutumu önemli'



Ankara Gölbaşı’nda Polis Akademisi’nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, isim vermeden olaya gönderme yaparak “Polislerin vatandaşlara karşı tutumları ve davranışları çok önemli. Polislerin yarısına hizmet içi eğitim veriyoruz. Ancak bütün bu eğitimlere rağmen bireysel olarak hata yapanlara da gereken tedbirleri ve cezaları uyguluyoruz” dedi.



Vali: Teşkilat, o tablodan çok üzüldü



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da darp olayına ilişkin olarak “İstanbul’un huzuru için 24 saat canlabaşla görev yapan bir teşkilatın mensupları, böyle bir olaydan, arkadaşlarının yaratmış olduğu böyle bir tablodan üzüntü duymuştur’’ diye konuştu.