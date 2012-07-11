'İlk raporu veren doktor da yargılansın'

Polisleri "darp" gerekçesiyle savcıya şikayet eden Ahmet Koca, olaydan sonra kendisiyle ilgili raporu veren Haseki Devlet Hastanesi’ndeki Doktor Orhan Baysal’dan da şikayetçi oldu. Koca’nın avukatı Efkan Bolaç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde Koca’ya olayın ardından ilk raporu veren Haseki Devlet Hastanesi’ndeki Doktor Orhan Baysal’ın da cezalandırılması talep edildi. Avukat Bolaç, "Müvekkilim Haseki Devlet Hastanesi’nde ilk olarak bu doktor tarafından muayene edildi. Doktor Orhan Baysal, müvekkilimin sadece gözünde morluk olduğuna dair rapor verdi. Oysa daha sonra rapor veren Adli Tıp Kurumu, Ahmet Koca’da daha ağır darp olduğunu belirtti. Ayrıca müvekkilimin iddiasına göre, Orhan Baysal muayene ederken polisler de içerideydi. Bu normalde yasak. Bu, doktorun kurallarla aykırı rapor verdiğini gösteriyor" dedi. Avukat Bolaç, bu nedenle Doktor Orhan Baysal’ın gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ahmet Koca hakkında ilk raporu düzenleyen Doktor Orhan Baysal’ın aynı zamanda polislerin darp edildiğini belirten raporu veren doktor olduğunu da belirten Avukat Bolaç dilekçesinde, "Gerçeğe aykırı düzenlenen belgelerde işkence mağduru Ahmet Koca’nın polise mukavemet ve hakaret ettiği belirtilmiş ve Ahmet Koca bu nedenle ceza soruşturmasına muhatap olmuştur. Bu fiil nedeniyle polisler aynı zamanda ‘suç uydurma’ suçunu işlemişlerdir" dedi.