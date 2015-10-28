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Polisin kapısını kırarak girdiği Bugün gazetesinin manşeti: Mükemmellik suç oldu!

Bugün gazetesi, savcılığın bilirkişi raporuna atıfta bulundu

28 Ekim 2015 10:00

Polisin copla ve biber gazıyla kapıları kırarak girdiği Koza-İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün gazetesi, bugünkü manşetinde savcılığın bilirkişi roparuna dikkat çekerek, "Mükemmellik suç oldu" başlığını attı. 

Koza İpek Holding grubuna kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen bilirkişi raporunda “dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir kurum, muhasebe sistemi ve finansal yapı mevcut olmadığı” belirtilerek, “Şüpheli kurum, şahıs ve ilgili kişi ve kurumların elde edilen resmi belgelerde mükemmel görüntü çizmiş..." ifadelerine yer verildi. Koza İpek Holding avukatları rapora tepki göstererek, “Bu kurum mükemmel olduğu için bugün bunlara maruz kalmıştır" dedi.

Bugün gazetesinin bugünkü birinci sayfası şöyle:

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