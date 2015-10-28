Polis, Şişli'deki İpek Medya binasına cop ve biber gazıyla kapıları kırarak girdi!

Polis sabahın erken saatlerinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atanan, Koza İpek Holding bünyesindeki Şişli'deki İpek Medya binasına copla ve biber gazlarıyla kapıları kırarak girdi. Kanal ve gazete çalışanlarından bazıları kelepçelenerek gözaltına alındı.

Zaman'da yer alan habere göre, dakika dakika yaşananlar:

11:00 - MHP İl Başkanı Bülent Karataş'a polis müdahalesi

Kayyum atanan İpek Medya Grubu'nun Şişli'deki binası önüne destek amaçlı gelen MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş'a polis müdahale etti. Yaşanan arbadede Karataş'ın koruması gözaltına alındı.

09:34 Bugün TV'nin ana kumandasına müdahale ediliyor

Ana kumanda odasının önündeki polis, Bugün TV'nin yayınını kesmek için müdahale ediyor.

09:15 - Kanaltürk'ün yayını kesildi

Kanaltürk'ün yayını kesildi. Ekran'da kamu spotu görüntüsü yayınlanıyor.

09:10 Polis yayınları durdurmaya çalışıyor

Polisin kapıyı girerek binasına girdiği Kanaltürk'ün ve Bugün TV'nin yayınları kesilmeye çalışıyor. Kanaltürk'te bir süre kamu spotu yayındı. Bugün TV'de ise polisler ana kumandaya girip işlemi yapmaya çalışıyorlar. Bugün TV Genel Yayın Müdürü Tarık Toros, ana kumandada bulunan polislerin müdahalesini önlemeye çalıştı.

Toros, "Bu kanalın Genel Yayın Müdürü'yüm, benim istiğim dışında yayına müdahale edilemez. Ben yayını sürdürmek istiyorum." diyerek tepki gösterdi.

08:20 Bugün muhabiri gözaltına alındı

Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman, gözaltına alındı. Polis, medya çalışanlarını binaya almıyor.

08:07 Polis kameralara müdahale etti

Polis, dışarıda yayın yapan kameranın kablosunu çıkardı. Binanın terasında bulunan kemaraya da müdaha eden polis, buradaki kameranın da fişini çekti.

07:42 Tarık Toros: Sözümüz daha bitmedi

Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da yapılanlara tepki gösterdi. Toros, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burası bir tekstil atölyesi değil. Yönetime yapılan atama yönetime yapılır. Yayın devam eder. Ama farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar! Bizim yayınımız eğer siyaha düşerse medya karartmasıdır. Medya sansürüdür. Seçim operasyonudur.

Buraya gelen destek olan herkese teşekkür ederim. Şükranlarımı arz ediyorum. Ama tıpkı binamıza girerek yaptıkları gibi, bina önünde vatandaşların elleri arkalarında kelepçelemek sureti ile götürüldükleri gibi dakikalar içerisinde sesimizi de kesebilirler. Ama daha sözümüz bitmedi."

07:43 - Yarkadaş: Tarih önünde hesap verecekler

İpek Medya'nın içinde bulunan polislerin arasında basın açıklaması yapan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidar bu suça polislerinide karıştırmıştır. Utanç verici bir gün yaşıyoruz. Şu anda Bugün TV nin özgür yayın yapmasının son dakikalarını yaşıyoruz... 28 Ekim 2015'te bu kararı veren ve uygulayanlar tarih önünde hesap verecek."

07:40 TOMA vatandaşlara su sıkıyor

Dışarıda polisin binaya girmesine karşı tepki gösteren vatandaşlara TOMA, su ve biber gazı sıkıyor.

07:30 - Kayyum olduğu iddia edilen kişiler, polis eşliğinde binaya girdi

Sivil giyinimli kişiler polis eşliğinde Şişli'de bulunan İpek Medya binasına girdiler

07:25 - Polis İpek Medya binasının içine girdi

Çevik Kuvvet polisi, İpek Medya Grubu binasına girdi. Bazı çalışanlar tartaklandı.

07:15 - Polis, binanın kapısını kırdı

Polis, İpek Medya Grubu binasının kapısını kırdı. Binanın içine gaz sıkıldı.

07:00 - Polis müdahale ediyor

Polis, İpek Medya binasına girmeye çalışıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlara ise gaz bombası ve su sıkılıyor. Bazı polisler ise vatandaşları darp ederek gözaltına alıyor.

06:40 - Polis konuşlandırıldı

Kayyum atanması kararı verilen İpek Medya Grubunun Şişli'deki binası önüne saat 04.30 sıralarında çevik kuvvet polisleri ile TOMA'lar konuşlandırıldı. Gece boyunca medya grubuna destek vermek için bina önünde bekleyen vatandaşlar da polisin gelişini alkışlarla protesto etti. Durumu haber olan CHP'li Tanal da bina önüne geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Mahmut Tanal, kayyum atama kararlarının hukuki olarak nasıl tebliğ ve infaz edilmesi gerektiğini anlattı. Tanal, yapılanların hukuki olmadığını vurguladığı konuşmasında karara itiraz süresi dolmadan ve karar kesinleşmeden polis zoruyla bir infazın yapılamayacağını vurguladı.

Sabaha karşı polisin televizyon binası önüne konuşlandırılmasını da değerlendiren Mahmut Tanal, "Bu TOMA'lar gitsinler Güneydoğu'da sınırlarımızı korusunlar. Terör örgütleri cirit atıyor, terör örgütlerinin cirit attığı Güneydoğu'da sınırlarımız kevgir gibi gelmiş televizyon basıyorlar ya" şeklinde konuştu. Tanal, polisin konuşlanmasıyla emniyetin mobing uyguladığını savundu.

CHP Milletvekili Eren Erdem de Anayasanın 30. Maddesi'ne göre hiçbir basın kuruluşuna suç aygıtı kabul edilerek el konulamayacağını vurguladı. Yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirten Erdem, kanunların herkes için bağlayıcı olduğunun, polis ve yargı mensuplarının da hukuka uymak zorunda olduğunun altını çizdi.