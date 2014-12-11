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Polise TOMA'lardan sonra 160 milyon liralık 'akrep' alınıyor

TOMA ihalelerinin ardından iç güvenlik birimlerinin kullanmasına yönelik araçlar için bir dev ihale daha tamamlandı

11 Aralık 2014 15:55

Otokar, İç Güvenlik Birimleri'nin ihtiyacı olan zırhlı araçlar için anlaşma imzaladı. Anlaşma 162 milyon liraya yaklaştı. Otokar'ın anlaşmayı duyurmasının ardından hisseleri tavan yaptı.

Son haftalarda gerçekleştirilen milyon liralık TOMA ihalelerinin ardından iç güvenlik birimlerinin kullanmasına yönelik araçlar için bir dev ihale daha tamamlandı.

Araç üreticisi Otokar'dan yapılan KAP açıklamasında zırhlı araç tedarikini kapsayan yeni sipariş anlaşması imzaladığını bildirdi.

Açıklamada “Şirketimiz, İç Güvenlik Birimleri'nin ihtiyacı olan 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçların tedarikini kapsayan 161,9 Milyon TL tutarında yeni sipariş ile ilgili anlaşma imzalamış olup, ilgili teslimatların 2015 -2016 yılları içinde partiler halinde tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Otokar hisseleri açıklama öncesi yüzde 10'u geçen yükselişle 70.30 TL tavan fiyatı gördü. Son işlemlerde ise hisse fiyatı 69,30 TL'den işlem görüyor.

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