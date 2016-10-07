Polis, RedHack şüphelilerine Berat Albayrak'la ilgili soru sormamış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın mail hesabının RedHack tarafından hack’lendiğine dair iddiaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, 12 gün sonra adliyeye sevk edildi. 2012 ve 2013’teki operasyonlarda sosyalist “Kızıl Hackerler Terör Örgütü” üyesi olmakla suçlanan 6 kişi, bu operasyonda ise ‘Fethullahçı Terör Örgütü yöneticisi ve üyesi olmak’, ‘15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak’la suçlandı. Polis sorgusunda ‘şüphelilere’ Albayrak’a ilişkin hiçbir soru sorulmadığı ortaya çıktı.

24 Eylül günü düzenlenen operasyonda Taylan Kulaçoğlu, Uğur Cihan Okutulmuş, Ekin Baykal, Abidin Çelik, Taşkın Yasak ve Alaaddin Karagenç gözaltına alındı. 12 gün boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 6 isim, uzun süre avukatlarıyla görüştürülmedi. 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı. Soruşturma savcısı Selda Binboğa Kurtuluş, şüphelilere emniyet ifadesine ek söyleyecek beyanları olup olmadığını sordu. Savcı Kurtuluş, ekleyecek ifadelerinin olmadığını belirten 6 kişiyi direkt serbest bıraktı.

Albayrak’ı sormadılar

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, sorgu tutanağında 6 kişiye, emniyette 'skandal' sorular yöneltildi. Sorguda özellikle Berat Albayrak’ın mail hesabının hack’lenmesi gündeme gelmedi.

6 isme, özetle şu soruları yöneltildi:

* Taraf, Zaman gazeteleri, Sızıntı, Aksiyon dergisine aboneliğiniz var mıdır?

* Bank Asya’da hesabınız var mıdır?

* İnternet altyapılı olarak kullanılan, kriptolu mesajlaşma sistemi olan Bylock programını cep telefonunuza veya bilgisayarınıza yüklediniz mi? Kullandınız mı?

* Paralel yapı olarak bilinen ve liderliğini Fethullah Gülen’in yapmış olduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile herhangi bir bağlantınız veya sempatizanlığınız var mı? Bu örgüte mensup musunuz? Herhangi bir görev aldınız mı?

* FETÖ kuruluşları adına himmet adı altında para verdiniz mi? Topladınız mı?

Darbe suçlaması

Emniyet sorgusunda son olarak, 15 Temmuz’da FETÖ’nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarını işlediği anımsatılarak, şüpheliler de darbeye zemin hazırlamakla suçlandı:

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi veya üyesi olarak, örgütün devamlılığını sağlamaya çalışarak belirtilen darbe girişimine zemin oluşturduğunuz, anılan terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yapmak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarını işlediğiniz değerlendirilmektedir.”