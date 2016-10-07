Taylan Kulaçoğlu: Gözaltında bana 'Buradaki herkesin karısı olacaksın' dediler!

Redhack’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın mailini hacklediği iddiasının ardından gözaltına alınan ve Ankara Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, 12 günlük gözaltında yaşadıklarını anlattı. "Cinsel saldırı tehditlerine maruz kaldığını" iddia eden Kulaçoğlu, "Bana dediler ki, 'buradaki herkesin karısı olacaksın, saçını da keseceğiz. Hepimizin elinden geçeceksin" diye konuştu.



ETHA'da yer alan habere göre, ilk gözaltına alınan kişinin 25 yaşındaki Uğur Cihan Okutulmuş olduğunu söyleyen Kulaçoğlu, "Redhack 1997 kurulmuş, Uğur'da 1991 doğumlu. Uğur'u 'örgüt liderliğinden' almışlar. Yani bu duruma göre Uğur'un 6 yaşında bu örgütü kurması gerekiyor. Böyle saçma sapan iddiaları vardı" dedi.

Kendisinin ikinci gün gözaltına alındığını kaydeden Kulaçoğlu, “Okutulmuş'un çok ağır işkenceden geçtiğini” öne sürdü.



"Bizimle konuşmuyordu, ilk başta anlamadık. Ama daha sonra öğrendik ki Filistin askısı dahil bir çok işkenceden geçmiş, konuşamıyordu" diyen Kulaçoğlu, tek kişilik hücrede 13 kişi tutulduklarını ancak birbirleriyle irtibat kurmalarının engellenmeye çalışıldığını” iddia etti.



2013 yılında yine Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alındığında "Ergenekon" ve "Atatürkçü" olmaktan yargılandığını, "Hoca efendiye yanlış yaptın" denildiğini söyleyen Kulaçoğlu, "Bugün ise 'FETÖ'yle ne bağlantın var? Bu belgeleri nereden aldınız? Bu maillerin yerini söyle? İtirafçı ol, seni hemen bırakalım' dediler" diye konuştu.



Kamuoyu ve milletvekillerinin baskısı sonucu avukat görüşünün sağlandığını söyleyen Kulaçoğlu, şunları söyledi:



"Hücrede saatlerce ayakta bekletildik. Zaten sürekli saldırıyorlardı, kafamıza tekme atıyorlardı. Bunlar olağan şeylerdi zaten. Uğur'dan sonra bana işkence yapacaklardı. Sürekli tehdit ediyorlardı. Ama kamuoyu baskısı sayesinde avukatla görüşüm gerçekleşti. O da burada yaşananları, dışarıya aktarmış. Bu sayede ben işkence görmedim, ama tehditleri devam etti."



"Buradaki herkesin karısı olacaksın' dediler"





"Bana dediler ki, 'buradaki herkesin karısı olacaksın, saçını da keseceğiz. Hepimizin elinden geçeceksin. Burası, dışarısı değil, burada neler dönüyor hiçbir şeyden haberiniz yok. Artık 2013 yılında değiliz' dediler."



"İçeride alınan herkese yönelik korkunç bir muamele vardı. Sadece bize değil, MHP'den alınanlar da vardı. Onlara da işkence uygulandı. Hatta dediler ki, '12 Eylül'de alındığımızda idamla yargılanıyorduk. O zaman bile daha iyiydi.' İnanın, insanın gözünün yaşına bakmıyorlar gözaltında.”



"Bize yiyecek getirdiklerinde gazeteye sararak getiriyorlardı. Orada haberleri görüyorduk. Neler yaşanmış 12 günde, basına yönelik darbeler gerçekleşmiş. Eğer bugün bırakıldıysak ve tek parçaysak basının haberleri ve dışarıda sergilenen kamuoyu baskısı sayesinde. Buradan herkese teşekkür ediyorum"