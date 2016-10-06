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RedHack soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla 2013’te tutuklanıp delil yetersizliğinden tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alınmıştı

06 Ekim 2016 16:20

RedHack’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini hacklediği iddiasından sonra Taylan Kulaçoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla 2013’te tutuklanıp delil yetersizliğinden tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alınmıştı.

Ankara’da yürütülen RedHack soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu’nun avukatı Fırat Durak 2013 yılından bu yana süren bir soruşturmanın olduğunu belirtirken “RedHack bir eylem yaptığında ilk olarak bu masum insanları gözaltına alıyorlar. Bu insanlar şu an neden yargılandıklarını dahi bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.  

Gözaltına alınanlar

Gözaltına alınanlar şöyle:

Taylan Kulaçoğlu, Ekin Baykal, Abidin Çelik, Alaattin Karagenç, Uğur Cihan Okutulmuş, Taşkın Yasak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi.

Kulaçoğlu İstanbul’dan, Taşkın Yasak Diyarbakır’dan gözaltına alındı, Ordu, Muğla ve Mersin’den gözaltına alınanlar oldu. Tüm şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

RedHack’ten yargılanıp beraat etmişti

Avukat Fırat Durak, gözaltındaki yedi kişinin altısının 2013’teki RedHack davasında yargılanıp, “delil yetersizliğinden” beraat ettiğini açıkladı.

 

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