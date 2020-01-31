Polis meslek yüksekokulu uyuz salgını nedeniyle bir hafta süreyle tatil edildi

Sarıyer’de bulunan ve geçen hafta okulda eğitim gören çok sayıda öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu bir hafta süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı. Çok sayıda öğrencinin tedaviye alındığı okulun tatil süresinin, mikrobun etkisinin geçmesine göre belirleneceği, gerekirse uzatılabileceği öğrenildi.

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Uyuz Hastalığı Sarcoptes scabiei isimli bir parazitin neden olduğu, insandan insana bulaşabilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklığı artan, şiddetli kaşıntı ve küçük kırmızı kabarcıklar ile seyreden bulaşıcı bir hastalık.