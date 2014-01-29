Polis, 'kabak lastik' katliamlarından sonra düğmeye bastı!

Perşembe günü Kayseri’de 21, pazartesi günü de Sivas’ta 9 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından İstanbul Otogarı’nda polisin kış lastiği denetimi sıkılaştı. Trafik polislerinin bu kontrollerinde acı gerçek ortaya çıktı. 'Kabak lastik' kullanan araçları tespit edildikten sonra 80 TL para cezası ve uyarı aldıktan sonra yoluna devam ediyor. 7 günlük süre verilen araçlar bir daha ki kontrole kadar yollarda tehlike saçıyor.

HEM Kayseri’de hem Sivas’ta meydana gelen kazada yapılan incelemede otobüslerin lastiklerinin kış şartlarına uymadığı belirlendi. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, diğer tali kusurların yanı sıra en büyük etkenin kış lastiği takılmamasının trafik facialarına yol açtığı açıklandı. İstanbul Otogarı’nda her otobüs için ayrı ayrı düzenlenen çıkış kâğıdında, şoförler araçlarında kış lastiği olup olmadığını beyan ediyor. Kış lastiği olmayanın çıkış kâğıdı onaylanmıyor. Polisler otogar çıkışında rastgele durdurdukları otobüslerde lastikleri kontrol ediyor.

Arka dört lastikte mecburi

Yönetmeliğe göre kamyon, otobüs gibi büyük araçların sadece tahrikli dingillerinde (İtici tekerlek) kış lastiği olması yetiyor. Lastiğin kış lastiği olup olmadığı sırt desenindeki M+S (Çamur ve kar) işaretinden ya da kar tanesi işaretinden anlaşılıyor. Lastik kaplamaysa ve üzerinde işaret yoksa sırt deseni kontrol ediliyor.

Cezası sadece 80 lira

Kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-a maddesinden 80 TL para cezası yazılıyor. Sürücü 7 gün içinde kış lastiği takması için uyarılıyor. Sürücü ikinci kez kış lastiği olmadan yakalanırsa aracı trafikten men ediliyor. Emniyet yetkilileri, otogar dışından kalkan ve bir firmaya ait olmayan otobüsler konusunda uyarıyor.