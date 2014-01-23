Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 21 ölü, 29 yaralı!

Kayseri' nin Pınarbaşı İlçesi'nin Olukkaya Mevkii'nde İstanbul'dan Muş'a giden bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 13’ü erkek, 7’si kadın, biri çocuk 21 kişi öldü. Feci kazada 7’i ağır 29 kişi yaralandı.

Kazanın kar ve tipi gibi kötü hava koşullarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu arada, kazanın olduğu bölgenin yarım saat önce karayolları ekiplerince tuzlandığı, otobüsün sadece arka lastiklerinin kış lastiği olduğu ortaya çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu

Kar yağışı ve sis gibi kötü hava koşulları olan yoldaki kaza, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan dün saat 01.00 sıralarında yola çıkan Yeşil Muşovası şirketine ait otobüsün şoförü Ertuğrul Karasu, Olukkaya Mevkiine geldiğinde yönetimindeki 34 DG 5950 plakalı otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce karşı şeride geçti. Otobüs daha sonra takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, bir bölümü savruldukları otobüsün altında ezilerek ölen 13'ü erkek, 7'si kadın, biri çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden 9’nun Ömer Abanoz (20), Nevzat Cemiloğlu (39), Mervan Karaman (19),Tekin Karasu, Uğur Gökhan Akdeniz, Hüseyin Çıplak, Naim Demir, Mikail Yeler, İzzet Karahan ile 9 yaşlarındaki bir erkek çocuğu olduğu saptandı. Cesetler, otopsi için Pınarbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere taşındı.

Şoför kazadan 3 saat önce değişmiş

Otobüs şoförü Ertuğrul Karasu, Kayseri Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü Ertuğrul Karasu, ‘’ Kar yağışı ve tipi olduğu için süratim fazla yoktu. Ancak, burası Uzunyayla olarak bilinen yüksek bölge olduğu için sanıyorum yolda gizli buzlanma oldu. Bir anda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otobüsün devrilmesini önleyemedim. Anlık bir kazaydı ’’ dedi. 21 kişinin öldüğü kazadaki otobüs şöförünün, direksiyona Kayseri’ye 2 saat mesafedeki Kırşehir’de verilen molada geçtiği de anlaşıldı. Kayseri’deki çeşitli hastaneler ile Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle:

Otobüs şöförü Ertuğrul Karasu, Zeki Üzüm, Yunus Önegel, Muhammed Fatih Tunç, Bahattin Kıyak, Tahsin Akkaya, Serhat Özer, Yasin Becerikli, Çetin Becerikli, Atilla Koca, Zeynep Karahan,Yusuf Karahan, Sevgül Karahan,Gülhayat Karahan, Kadir Karahan, Fuat Bakın, Salih Saygılı,Uygar Aydın, Sibel Aydın, Necdet Bakın, Serkan Karasu, Asım Aydil, Sercan Aydil, Faruk Aydın, İrhan Karabeyeseroğlu, Deniz Ergül, Hamit Barık, Ömer Koca, Serkan Bayraktaroğlu.

Yol kazadan yarım saat önce tuzlanmış

Olay yerine hareket eden Vali Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada '' Kaza Pınarbaşı ilçemizi geçtikten 35.kilometre sonra Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Burası 1900 metre rakımlı yüksek bir yer. Kazanın tek taraflı olması,anlık refleks kaybı ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyuyor. Maalesef, bu feci kaza 21 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlandı'' dedi. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde ölenlerin kimliklerini saptamaya çalışırken, Bölge Trafik Müdürlüğü bilirkişileri de kaza raporunu gizli buzlanma ve kötü hava koşullarına bağlı anlık kaza meydana gelmiştir’’ şeklinde tuttu.

Sadece arka lastikler kış lastiği

Otobüste yapılan detaylı incelemede, arkadaki lastiklerin kar lastiği olduğu, öndeki lastiklerin ise, dört mevsim lastiği olduğu belirlendi. Polis yetkilileri, bu tür otobüslerin arkadan çekişli olduğu için ön lastiklerinin kış lastiği olma zorunluluğunun bulunmadığını ileri sürdüler. Yapılan teknik incelemede, Olukkaya mevkiini Karayolları ekiplerinin kazadan 30-40 dakika önce tuzladıkları belirlendi. Bu arada Kayseri- Malatya karayolu Olukkaya mevkiinde gece 02.30’dan itibaren duran trafik akışı, otobüsün enkazının kaldırılmasının ve yolun Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.