T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 21 ölü, 29 yaralı!

21 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın otobüsün sadece arka tekerleğinde, kış lastiği bulunduğu ve kazanın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirlendi

23 Ocak 2014 08:26

Kayseri' nin Pınarbaşı İlçesi'nin Olukkaya Mevkii'nde İstanbul'dan Muş'a giden bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 13’ü erkek, 7’si kadın, biri çocuk 21 kişi öldü. Feci kazada 7’i ağır 29 kişi yaralandı.

Kazanın kar ve tipi gibi kötü hava koşullarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu arada, kazanın olduğu bölgenin yarım saat önce karayolları ekiplerince tuzlandığı, otobüsün sadece arka lastiklerinin kış lastiği olduğu ortaya çıktı.

 

Direksiyon hakimiyeti kayboldu

 

Kar yağışı ve sis gibi kötü hava koşulları olan yoldaki kaza, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan dün saat 01.00 sıralarında yola çıkan Yeşil Muşovası şirketine ait otobüsün şoförü Ertuğrul Karasu, Olukkaya Mevkiine geldiğinde yönetimindeki 34 DG 5950 plakalı otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce karşı şeride geçti. Otobüs daha sonra takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, bir bölümü savruldukları otobüsün altında ezilerek ölen 13'ü erkek, 7'si kadın, biri çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden 9’nun Ömer Abanoz (20), Nevzat Cemiloğlu (39), Mervan Karaman (19),Tekin Karasu, Uğur Gökhan Akdeniz, Hüseyin Çıplak, Naim Demir, Mikail Yeler, İzzet Karahan ile 9 yaşlarındaki bir erkek çocuğu olduğu saptandı. Cesetler, otopsi için Pınarbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere taşındı.

 

Şoför kazadan 3 saat önce değişmiş

 

Otobüs şoförü Ertuğrul Karasu, Kayseri Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü Ertuğrul Karasu, ‘’ Kar yağışı ve tipi olduğu için süratim fazla yoktu. Ancak, burası Uzunyayla olarak bilinen yüksek bölge olduğu için sanıyorum yolda gizli buzlanma oldu. Bir anda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otobüsün devrilmesini önleyemedim. Anlık bir kazaydı ’’ dedi. 21 kişinin öldüğü kazadaki otobüs şöförünün, direksiyona Kayseri’ye 2 saat mesafedeki Kırşehir’de verilen molada geçtiği de anlaşıldı. Kayseri’deki çeşitli hastaneler ile Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların isimleri şöyle:

Otobüs şöförü  Ertuğrul Karasu, Zeki Üzüm, Yunus Önegel, Muhammed Fatih Tunç, Bahattin Kıyak, Tahsin Akkaya, Serhat Özer, Yasin Becerikli, Çetin Becerikli, Atilla Koca, Zeynep Karahan,Yusuf Karahan, Sevgül Karahan,Gülhayat Karahan, Kadir Karahan, Fuat Bakın, Salih Saygılı,Uygar Aydın, Sibel Aydın, Necdet Bakın, Serkan Karasu, Asım Aydil, Sercan Aydil, Faruk Aydın, İrhan Karabeyeseroğlu, Deniz Ergül, Hamit Barık, Ömer Koca, Serkan Bayraktaroğlu.

 

Yol kazadan yarım saat önce tuzlanmış

 

Olay yerine hareket eden Vali Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada '' Kaza Pınarbaşı ilçemizi geçtikten 35.kilometre sonra Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Burası 1900 metre rakımlı yüksek bir yer. Kazanın tek taraflı olması,anlık refleks kaybı ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyuyor. Maalesef, bu feci kaza 21 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlandı'' dedi. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde ölenlerin kimliklerini saptamaya çalışırken, Bölge Trafik Müdürlüğü bilirkişileri de kaza raporunu gizli buzlanma ve kötü hava koşullarına bağlı anlık kaza meydana gelmiştir’’ şeklinde tuttu.

Sadece arka lastikler kış lastiği

 

Otobüste yapılan detaylı incelemede, arkadaki lastiklerin kar lastiği olduğu, öndeki lastiklerin ise, dört mevsim lastiği olduğu belirlendi. Polis yetkilileri, bu tür otobüslerin arkadan çekişli olduğu için ön lastiklerinin kış lastiği olma zorunluluğunun bulunmadığını ileri sürdüler. Yapılan teknik incelemede, Olukkaya mevkiini Karayolları ekiplerinin kazadan 30-40 dakika önce tuzladıkları belirlendi. Bu arada Kayseri- Malatya karayolu Olukkaya mevkiinde gece 02.30’dan itibaren duran trafik akışı, otobüsün enkazının kaldırılmasının ve yolun Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.

ETİKETLER

kayserikazayolcu otobüsüşarampol21 ölüyaralıdireksiyon hakimiyetikış lastiğişoför

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24