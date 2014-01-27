Kabak lastik katliamı: 9 ölü!

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi’nin Yaraşbeli Mevkiinde bu sabah meydana gelen kazada, yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 38 yaralı var.

Van'dan Ankara'ya giden Yıldırım Ayaz yönetimindeki 63 AS 600 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Ankara karayolunun Yaraşbeli mevkiisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, 9 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının yoldan geçen araçlarla, bazılarının ise ambulanslarla Sivas ve çevre ilçelerdeki hastanelere gönderildiği öğrenildi.

Otobüste, sürücü Ayaz'ın yanı sıra Selahattin Belin'in de şoför olarak görev yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Kayseri'de otobüs devrilmiş 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek kazanın meydana geldiği Yaraşbeli Mevkiinin tehlikeli güzergahlar arasında bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yaralı vatandaşlarımızın bir kısmı ilimizdeki hastalenelerde, 4'ü de Yozgat Akdağmedeni Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yozgat'taki yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. İnşallah diğerlerinin sağ salim kurtulması için arkadaşlarımız gerekeni yapıyoruz. Görünmez bir kaza ama özellikle otobüslerin sürekli yollarda olduğunu düşünürsek günümüz koşullarında hangi güzergahın ne durumda olduğu cep telefonundan bile girilerek meteorolojiden öğrenecek çağdayız. Buradan münferit geçenler kaza yapabilir ama her gün geçiyorlar bunlar. Dikkatli olmaları gerekir."

Otobüsün lastikleri ile ilgili de inceleme yapıdığını belirten Vali Kemelek, "Adli makamlar olaya el koyduğu için teknik olarak 'şundan kaynaklanıyor' demek şu aşamada doğru olmaz. Bunların hepsi incelenecek, başka hatalar var mı yok mu bakılacak. Sivas'ta Çamlıbel, Yağdonduran, Yaraşbeline dikkat edilecek yollar. Otobüsçülerin de bunu bilmesi gerekiyor."

Lastikler uygun değil

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde otobüsün ön lastiklerinin kışlık olmadığı ve diş derinliğinin de yetersiz kaldığı görüldü. Gece saatlerinde karla karışık yağmur yağan bölgede rüzgarın da etkisiyle sabah saatlerinde buzlanmalar olduğu görüldü. Olay yerine yaralı olmaya giden bir ambulansın da buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak kaza yaptığı öğrenildi. Kaza sonrasında karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Yaralı sayısı 38

Devrilen otobüsteki yaralı sayısı 38 olarak açıklandı. Yaralılardan 15’i Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 11’i Sivas Devlet Hastanesi’nde, 4’ü Numune Hastanesi’nde, 4’ü Yıldızeli Devlet Hastanesi’nde, 4’ü de Yozgat Akdağmandeni Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan bazılarının isimleri şöyle:

Otobüs şoförü Yıldırım Ayaz (30), Aşık İşleyen (33), Alaattin Çelik (28), Beşir Eskemen(40), Ömer Eskemen (36), Yavuz Karademir, Veysel Narin (27), Kibar Çetin (3), Oğuzhan Zörer (22), Ümit Çeber (26), Seccad Uğurhasan (24), Çiğdem Yaş (25), Mehmet Emin Alış (33), Ekrem Alış (22), Ferizade Onar.

Yol buz kaplıydı

Kazada aşamını yitirenlerin kimlik belirleme işlemi, Yıldızeli Devlet Hastanesi morgunda devam diyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ölen 9 kişiden, 2’si çocuk 4’ünün kimlikleri Semanur Yaş (6), Dilan Yaş (8), Şevki Atmaca (57), Muzaffer Baran (51) olarak açıklandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Aşık İşleyen kaza sırasında şoförün hemen arkasında oturduğunu belirterek, "Çok rüzgar vardı ve yolda buzlanma olduğu görülüyordu. Bir ara gözlerim daldı. Uyandığımda otobüsün sarsıldığını fark ettim ve sonrasında da kaza oldu" dedi.

Diğer yolcular ise otobüsün olaydan 25 dakika önce dinlenme tesislerinde mola verdiğini ve ardından tekrar yola çıktığını dile getirdi. Yolcular, kaza sonrasında ise ekiplerin yaralıları taşımak için yoldaki buz nedeni ile yürümekte bile zorlandıklarını söyledi.

