Polis göstericiye silahını kaptırdı

İzmir’de, IŞİD saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen gruptakilerden bazıları ile polis arasında, dağılma sırasında gerginlik çıktı.



DHA'nın haberine göre, IŞİD'in Suriye’nin Kobanê kentindeki saldırılarını protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup, bugün saat 17.00 sıralarında Konak Meydanı’ndaki eski Sümerbank binası önünde toplandı.

Kobanê’deki saldırıların durdurulmasını ve burada IŞİD’e karşı mücadele eden gruplara silah yardımı yapılabilmesi için izin verilmesini isteyen grup sık sık ’Diren Kobanê İzmir seninle’ diye slogan attı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açtı. Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan gruptakiler, oturma eylemi yaptı.

Polislerle gösterici arasında kovalamaca yaşandı

Ardından dağılmaya başlayan topluluktan bazıları Valilik hizmet binası yakınlarında slogan atmaya başladı. Bu sırada polisle göstericiler arasında gerginlik çıktı. Gözaltına alınmak istenen bir kişi koşarak kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaşandı.

Konak Vapur İskelesi yakınlarında cebinden çıkarttığı bıçağı ensesine dayayan eylemci, polise teslim olmamak için bir süre direndi. Eylemciyi etkisiz hale getirmeye çalışan polislerin arkasından yaklaşan bir başka kişi, bir polisin tabancasını alıp koşmaya başladı. İzmir Saat Kulesi önünde diğer polisler tarafından durdurulan bu kişi etkisiz hale getirilip elindeki tabanca alındı.



Bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Yaşananların ardından dağılmak istemeyen grup, eyleme destek veren siyasi parti temsilcilerinin araya girmesiyle alanı terk etti.