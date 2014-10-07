T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis göstericiye silahını kaptırdı

İzmir’de, IŞİD saldırılarını protesto eden gruptan bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin silahını, bir başka gösterici aldı

07 Ekim 2014 22:33

İzmir’de, IŞİD saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen gruptakilerden bazıları ile polis arasında, dağılma sırasında gerginlik çıktı.

DHA'nın haberine göre, IŞİD'in Suriye’nin Kobanê kentindeki saldırılarını protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup, bugün saat 17.00 sıralarında Konak Meydanı’ndaki eski Sümerbank binası önünde toplandı.

Kobanê’deki saldırıların durdurulmasını ve burada IŞİD’e karşı mücadele eden gruplara silah yardımı yapılabilmesi için izin verilmesini isteyen grup sık sık ’Diren Kobanê İzmir seninle’ diye slogan attı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açtı. Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan gruptakiler, oturma eylemi yaptı.

 

Polislerle gösterici arasında kovalamaca yaşandı

 

Ardından dağılmaya başlayan topluluktan bazıları Valilik hizmet binası yakınlarında slogan atmaya başladı. Bu sırada polisle göstericiler arasında gerginlik çıktı. Gözaltına alınmak istenen bir kişi koşarak kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaşandı.

Konak Vapur İskelesi yakınlarında cebinden çıkarttığı bıçağı ensesine dayayan eylemci, polise teslim olmamak için bir süre direndi. Eylemciyi etkisiz hale getirmeye çalışan polislerin arkasından yaklaşan bir başka kişi, bir polisin tabancasını alıp koşmaya başladı. İzmir Saat Kulesi önünde diğer polisler tarafından durdurulan bu kişi etkisiz hale getirilip elindeki tabanca alındı.

Bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Yaşananların ardından dağılmak istemeyen grup, eyleme destek veren siyasi parti temsilcilerinin araya girmesiyle alanı terk etti.

 

ETİKETLER

izmirışidkobaneeylemprotestopolissilah

İlgili Haberler

Kadıköy’deki Kobanê eylemine polis müdahalesi

Kadiköy'de Kobane ile dayanışma için yapılan oturma eylemine polis gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

İstanbul'da Kobanê eylemlerine polis müdahalesi

Kadıköy, Sultangazi, Taksim ve Bağcılar'da Kobanê'ye destek amacıyla düzenlenen eylemlere polis TOMA, bibergazı ve plastik mermi ile müdahale etti

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: Kobanê’de katliam tehlikesi var

T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Türkiye dahil tüm ülkelerden destek istediklerini ancak şimdiye kadar bir yardımın yapılmadığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24