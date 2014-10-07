Kadıköy’deki Kobanê eylemine polis müdahalesi

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 22 gündür süren Kobanê'ye yönelik saldırılarının şiddetlenmesi yurt genelinde dün akşamdan beri protesto ediliyor. Bugün de Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kişi oturma eylemi başlattı.

Grup daha sonra AKP binasına yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, gruba gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Ara sokaklarda bazı protestocular ile polis arasında çatışma yaşanıyor.

Polis müdahalesi sırasında avukat Tamer Doğan'ın da gaz kapsülüyle başından yaralandığı iddia edildi.