Polis ekipleri, ele geçirdikleri mermilerle "Andımız" yazdı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan “Andımız var” operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, ele geçirdikleri mermi ve uyuşturucularla "Andımız" yazdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasıyla siyasette başlayan 'Andımız' tartışmasına Trabzon Emniyeti de katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Andımız var” adıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca 1’i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Polis ekipleri, ele geçirdikleri maddelerle "Andımız" yazdı. (İHA)

Geçtiğimiz ay da Van'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında narkotik köpekleri 246 kilo 100 gram eroin ele geçirmiş, polis ekipleri ele geçirdikleri eroin paketleriyle, '2023 Uzay' yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı açıklamasına atıfta bulunmuştu.

Aralık ayında da, İstanbul'da Van'da ve Mardin'de, uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazmıştı.

Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.

