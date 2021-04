Polis ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "2023 Uzay" yazdı

Polis ekipleri ele geçirdikleri eroin paketleriyle, '2023 Uzay' ile uyuşturucuyla mücadele uygulamasına dikkat çekerek 'Uyuma' yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonlarla ile ilgili yapılan açıklamada Van'da toplamda 387 paket halinde 246 kilo 100 gram eroinin ele geçirildiğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir." (DHA)

Erdoğan: İnşallah Ay'a gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "uzaydaki hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceklerini" açıklayacağını belirterek, "Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. O konuda da, kendi uydumuzu uzaya kendimiz gönderme yolunda önemli adımlar attık. ROKETSAN'da başlayan programla birlikte ilk yerli sonda roketimiz 136 kilometre irtifaya çıkarak uzaya sınırını aşmış durumdadır" demişti.

Erdoğan, "En önemli hedefimiz 100'üncü yılda Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" diyerek Ay'a gidiş planlarını şöyle anlatmıştı:

"İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Böylece ikinci aşama Ay misyonu için de gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de gerçekleştirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı ve yumuşak inişi planlıyoruz. Böylece Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz."

Daha önce de Soylu'ya atıfta bulunmuş, 'Ohh ohh' yazılmıştı

Aralık ayında da, İstanbul'da Van'da ve Mardin'de, uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazmıştı.

Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu paketleriyle "Ohh Ohh" yazdı; servis edilen videoda Soylu'nun sesini kullandı!