Göbeklitepe'deki monolitler Erdoğan'ın 'uzay' programı için mi yerleştirildi?

Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü Göktürkçe olduğu belirtilen "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" yazılı monolitler bulundu. Jandarmanın başında nöbet tuttuğu monolitlerle ilgili gizem çözülemezken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Türkiye Uzay Programı'nı tanıtırken "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" sloganını kullandı. Gizemli monolitlerin Erdoğan'ın uzay programı için yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" dedi; akıllara Göbeklitepe'deki monolit geldi.

Göbeklitepe yakınlarına bırakılan, üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal blok, son günlerin hem ülkemizde hem dünya basınında en çok merak edilen konuları arasında yer alıyordu. Tüm yurtta merak uyandıran bu metal bloku görmek için vatandaşlar bölgeye gitmiş, yoğunluk nedeniyle güvenlik güçleri alanda tedbir almıştı.