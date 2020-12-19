Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu paketleriyle "Ohh Ohh" yazdı; servis edilen videoda Soylu'nun sesini kullandı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından servis edilen söz konusu uyuşturucu operasyonunun videosuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı konuşması eklendi

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) söz konusu videoyu aynen kullanılırken, Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) aynı video üzerine eklenen Soylu konuşması olmadan yer verildi.

İHA metninde polislerin Bakan Soylu'ya desteği belirtilirken, DHA haberi, "Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı. Araçta, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışıldığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden "OHH" yazılması dikkat çekti" diye verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasında söz konusu operasyon şöyle duyuruldu:

Soylu, ""Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh" demişti

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.